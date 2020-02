Otkrivena bolna istina: Darija (13) lagala da je Ivan (10) otac njenog deteta (foto)

Stravičan preokret dogodio se u slučaju trudne devojčice Darije i desetogodišnjeg dečaka Ivana iz ruskog Zelengorska. Nakon što je trinaestogodišnja devojčica uporno tvrdila da je otac njenog deteta mali Ivan, konačno se razotkrila prava srceparajuća istina.

Pregnant 13-Year-Old Gets Famous After Announcing 10-Year-Old As Father https://t.co/UVmK5jVH1V pic.twitter.com/ffxt3GhS5Z

Devojčica Darija priznala je da je sve izmislila, jer se bojala da kaže da je silovana. Ruski mediji su objavili da je devojčicu silovao 15-godišnji tinejdžer te da ju je ucenio da će po društvenim mrežama razglasiti da je ku**a ako ne pristane na seks.

Tinejdžer je priveden pod sumnjom za silovanje, a mnogi su uvereni kako je upravo on otac Darijinog deteta.

Darija tvrdi da je uhvatio za kosu i rekao joj da se svuče i da se sve odigralo brzo, na stepenicama stambene zgrade. Policija je uzela izjave oboje tinejdžera, kao i njihovih roditelja, a istraga je u toku, prenosi Index.hr.

Girl, 13, ‘pregnant with 10-year-old boyfriend’s baby’ now famous after her social media following rocketed following news of her pregnancy https://t.co/YUu8rrJYvs pic.twitter.com/s60ucSCmSC

— Aioglobalnews (@aioglobalnews) February 8, 2020