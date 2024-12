Vaspitačica objasnila zašto decu ne treba forsirati da kažu „hvala“ i „molim“

Dolazi doba godine kada provodimo mnogo vremena sa porodicom. Ovo uključuje često korišćenje reči „hvala“ kada ste za stolom ili kada dajete poklone. Međutim, neka deca ponekad zaborave da se zahvale.

Svi želimo da vaspitavamo pristojnu decu, ali nije svako dete spremno da odmah usvoji manire. Možda imate potrebu da stalno podsećate svoje dete da kaže „molim“ ili „hvala“, ali vaspitačica Bek Gudman kaže da to možda nije najefikasniji pristup.

„Ako ćete se družiti sa porodicom koja ima velika očekivanja, prestanite da stalno podsećate decu da kažu ‘molim’ i ‘hvala'“, rekla je Gudman u video snimku objavljenom na Instagramu.

„Ja sam veliki zagovornik manira, pa i dalje želim da ih koriste, ali ne želim da ih stalno podsećam“, objasnila je ona.

Možda zvuči kontraintuitivno, ali poslušajte njeno objašnjenje.

„Kada to kažu prirodno, spontano, napravite veliku stvar od toga, proslavite. ‘To je bilo sjajno! O moj Bože, hvala ti puno što si se zahvalio. To me je zaista obradovalo. Hvala ti na tome.’ „Kada počnete da slavite kada to rade i prestanete da pridajete značaj kada to ne urade, videćete da mnogo češće govore „molim vas“ i „hvala““, dodala je Gudman.

Postoji razlika između podsećanja deteta da nešto uradi i podsticanja da to uradi. Gudman savetuje roditelje da podstiču dobro ponašanje pozitivnim povratnim informacijama.

