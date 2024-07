Viralni trik koji će vam ‘promeniti život’: Odmah će umiriti vašu bebu, a podupiru ga i naučnici

Ne postoji zvuk koji je zaglušniji od zvuka dečjeg vrištanja. Bez obzira da li se nerviraju jer su gladne ili jecaju tokom noći, očajne mame će pokušati sve da ih umire. Ali jedna blogerka, koja često objavljuje o mamama i trudnicama, Emili Rouz Bruster, podelila je zlatni savet koji bi mogao da učini čuda za vašu bebu.

To uključuje puštanje određene pesme u trajanju od dva i po minuta koja je sada prikupila neverovatnih 46 miliona lajkova na Jutjubu, prenosi Mirror.

„Promeniću vam život ako postanete roditelj i bukvalno ne mogu da budem sigurnija u to“, rekla je Emili svojim 18,3 hiljada pratilaca. „Trenutno šetam svoju skoro sedmomesečnu bebu koja prolazi kroz, da kažemo, tešku fazu. Ako je stavim u auto, u kolica, šta god, ona će početi da plače. Međutim, ovaj mali trik za koji mi je rekla moja prijateljica menja sve. To je naučno napravljena pesma koja će usrećiti vašu bebu i zove se srećna pesma… Sada prestajem jer zaista treba da shvatite koliko je ovo važno. To će promeniti sve za vas, to će začas zaustaviti plač vaše bebe – to je magija!“ rekla je.

Ali Emili nije jedina koja hvali „divnu melodiju“, a mnogi drugi roditelji garantuju za njenu efikasnost u komentarima. Jedan je napisao: „Ovo je istina“ Zaista radi!“, dok su drugi dodali: „Ova pesma me je spasila“ i: „To je bila moja najslušanija pesma na Spotifaju prošle godine“.

Dakle, šta je tačno ova misteriozna pesma i odakle je došla? Pre osam godina, muzičarka Imodžen Hip, dobitnica Gremija, radila je sa timom naučnika na Univerzitetu Goldsmit na stvaranju vrhunske melodije za bebe. Za početak, anketirali su 2.300 mama i tata širom Velike Britanije od kojih je zatraženo da navedu zvukove koji usrećuju njihove mališane.

Kijanje (51%), zvuci životinja (23%) i dečji smeh (28%) bili su na vrhu ove liste, a sva tri su sastavljena u ono što će uskoro postati Srećna pesma. Njen tempo i visina tonova takođe su varirali, jer su naučnici predviđali šta bi bebe najviše volele. Razvojni psiholog dr Adiman, koji je vodio testiranje beba, rekao je: „U prošlosti su istraživači proučavali kako buka i muzika mogu da smire ili uznemire bebe. Retko ko se fokusirao na to koji zvuci čine bebe srećnim. Srećna pesma je pametna mešavina privlačnih zvukova, muzičkih motiva i interaktivnih tekstova koji daju bebama i roditeljima osvežavajuću modernu alternativu dečijim pesmama.“

Rouzi Dejvidson, konsultant za spavanje u Just Chill Baby Sleep (@justchillbabysleep), objasnila je da niz drugih mekih melodija može imati sličan efekat – posebno one sa ponavljanjem. „Ponavljanje i predvidljivost u muzici stvaraju osećaj sigurnosti i poznatosti, što pomaže u smanjenju stresa i anksioznosti. Druge vrste muzike koje mogu da opuste bebe uključuju klasičnu muziku, uspavanke i zvuke prirode. Klasični komadi, posebno oni sa sporim tempom i nežnom dinamikom, mogu biti posebno umirujući. Uspavanke se koriste generacijama da pomognu bebama da se smire i zaspu. Zvuci prirode, kao što su nežna kiša ili okeanski talasi, takođe su efikasni za smirivanje mozga. Međutim, ništa nije bolje od zvuka njihovih roditelja. Jedinstveni zvuk roditeljskog glasa može biti umirujući od bilo koje snimljene muzike ili ‘bele buke’“, objasnila je ona.

