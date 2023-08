Zbog ovih 5 grešaka deca izrastaju u drske i nestrpljive osobe

Roditelji sami sebe uskaču u stomak. Ema Džener je dadilja iz Velike Britanije koja je svojom knjigom „Budi miran roditelj” osvojila srca majki i očeva. Prema rečima žene iskusne u ophođenju sa decom, roditelji prave pet osnovnih grešaka u vaspitanju koje sebi prave svakodnevne probleme. Evo ih:

1. Plašimo se naše dece

Dajemo nešto detetu, ali to ne ispunjava njegova očekivanja. Tako da na to reagujemo impulsivno, dajući mu kao rezultat ono što želi. Primer ovde je,čaša mleka. Mama ćerki sipa mleko u plavu šolju, a ona više voli ružičastu, što odmah saopštava. Roditelj automatski sipa mleko u odgovarajuću šolju, želeći da spreči bes i svađu koja ga čeka od mališana. Dakle, on pravi grešku. Čega se plaši? Roditelji su ti koji donose odluke.

2. Nemamo velika očekivanja

„To je samo dete“. Kažemo to kada dete vrišti u javnom prevozu, loše se ponaša u prodavnici. Jeste dete, ali razlika je u tome što ne mora da se ponaša neprimereno i godine ga ne opravdavaju. Dete je inteligentnije, sposobnije i odgovornije nego što pretpostavljamo. Tako se ponaša jer ne očekujete da će biti drugačije. Štaviše, ako podignete standarde, prilagodiće im se!

3. Ne prihvatamo savete

Naravno, slušajući svaki „dobar savet“ promašuj poentu, jer ono što se zaista računa je vaš majčinski instinkt. Međutim… kada vam nepoznati ljudi ukažu na ponašanje vašeg deteta, nemojte ga štititi i bombardovati ga mecima „sjaj vašeg sina ili ćerke“. Ne prihvatanje svake primedbe i smatranje deteta savršenim čini da ne vidite problem. Umesto deteta krivite učitelja, druge roditelje, drugu decu. Postavite granice, mora ih poštovati.

4. Koristimo prečice

Zauzetiji smo nego ikad. Imamo malo vremena za sve. Iako smo potpuno angažovani roditelji, svoje prisustvo zamenjujemo uređajima, elektronskim bebi monitorima itd. To je dobro, jer nam ponekad omogućava da nađemo trenutak za sebe i da ne poludimo od mnoštva obaveza. Uređaji su tu da nam olakšaju život, ali neće zameniti pravo obrazovanje, nikada.

5. Potrebe dece stavljamo na prvo mesto

Dobro je što nam je dete važno, ali ponekad to ode predaleko. Roditelji ignorišu svoje potrebe.

„Stalno viđam majke koje iznova i iznova ustaju iz kreveta da udovolje svom detetu. Ili tate koji ostavljaju sve da bi trčali po vodu za žednu ćerku.“ Ema kaže . Reći „ne“ nije zločin kada to ne činimo uvek. Hajde da postavimo uslove i granice.

