Znate li koje je najpopularnije godišnje doba za rađanje?

Kada ste pokušavali da zatrudnite, jeste li pokušavali to u određeno vreme kako bi se dete rodilo u proleće ili leto?

Naučnici veruju da mame pokušavaju namerno da se porode tokom tih godišnjih doba kako bi zdravlje novorođenčeta bilo na najvećem nivou. U članku koji su objavili naučnici sa Univerziteta iz Čilea i Velike Britanije i prezentovali ga na konferenciji u Velikoj Britaniji, utvrđeno je da na južnoj hemisferi ima više porođaja od decembra do marta, a manje od maja do avgusta. Dok se ne severnoj polulopti rađa manje dece od decembra do marta, a mnogo više rađa se od juna do septembra.

Mame planiraju vreme porođaja

„Prvi put naši naučnici su dokazali da rođenje deteta u određenim godišnjim dobima zapravo planirane odluke: mame imaju jasnu želju i „ciljaju“ dobru sezonu rođenja deteta u proleće ili leto – i često uspevaju to da postignu“, objasnio je koautor istraživanja dr. Kliment Kintana-Domeki sa Univerziteta Oksfod.

Istraživaču su rekli da mlade žene „vrlo jasno“ reaguju na loše vreme, a u zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država gde su zime jako ekstremne, mame su imale skoro osam posto veću verovatnoću da će roditi u leto. Iako je za žene koje su prvi put mame, a imaju 40 godina i više, verovatnoća rađanja je ista bez obzira na godišnje doba.

Takođe su otkrili da ženin posao utiče na planiranje trudnoće, a žene koje rade u školstvu ciljaju na prolećne ili letnje porođaje jer imaju duže praznike i manje rade u odnosu na jesen ili zimu.

Istraživanja su pokazala da deca rođena u jesenjem ili zimskom periodu imaju veću verovatnoću da razviju alergije na hranu, ali naučnici tek treba da objasne zašto, kao i zašto je astma češća kod dece rođenje na jesen, piše Miss7Mama.

