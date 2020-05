Znate li u kojim zemljama bebe najviše plaču?

Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Pediatrics otkrilo je u kojim zemljama bebe najviše plaču.

Bez obzira na detetovo raspoloženje, možete računati na jednu stvar: ona ili on plakaće puno više nego što mislite. Ali, evo nečega što bi vam moglo pomoći celu situaciju da zadržite u nekoj perspektivi. Nedavno istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Pediatrics otkrilo je u kojim zemljama deca najviše plaču.

Naučnici su sastavili lestvice koje ukazuju na normalnu količinu plača beba u prva tri meseca života i analizirali nekoliko drugih istraživanja u koja je bilo uključeno 8700 beba širom sveta. Hteli su da saznaju više o tome koliko deca plaču i postoji li neka geografska poveznica kad je u pitanju plač.

Otkrili su da bebe plaču oko dva sata dnevno tokom prvih šest nedelja. Trajanje plača se postupno smanjuje na oko sat vremena dnevno. Međutim, naučnici su zaključili da geografija igra veliku ulogu u tome koliko će svaka beba plakati.

Prema rezultatima, bebe u Italiji, Velikoj Britaniji, Kanadi i Holandiji plaču najviše, dok su bebe u Nemačkoj, Danskoj i Japanu posebno tihe bebe.

Nimalo iznenađujuće, deca koja su živela u zemljama s više plača, imala su problema s grčevima, pa su bebe u Italiji, Kanadi i Velikoj Britaniji najviše imale kolike, koje se mogu prepoznati po tome da beba plače tri sata dnevno, najmanje tri dana u nedelji.

„Bebe se puno razlikuju po tome koliko puno plaču u prvim nedeljama života, postoje velike, ali normalne varijacije. Možemo saznati više od posmatranja kultura u kojima ima manje plače i je li to zbog roditeljstva ili drugih faktora koji su povezani s trudnoćom ili genetikom“, rekao je Diter Volke, koji je sprovodio istraživanje.

„Nova tablica plača pomoći će zdrastvenim delatnicima kako bi razuverili roditelje plače li beba u normalnom rasponu u prva tri meseca ili pokazuje znakove preteranog plača što može zahtevati daljnju procenu i dodatnu podršku roditeljima.“

