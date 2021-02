10 stvari o seksu koje bi muškarci voleli da žene znaju

Ono što žene misle da muškarci žele u krevetu i ono što oni zaista žele, različite su stvari. Isto važi i obrnuto. Navodimo 10 stvari koje bi možda trebalo da znate, jer bi većina muškaraca volela da ih znate.

1.I oni vole komplimente

Muškarci se ne razlikuju od žena kad je reč o komplimentima koji im pomažu da povećaju svoje samopouzdanje u seksualnom činu. Takav kompliment možete da mu date i pre nego što stignete do spavaće sobe (recimo, primetite da sjajno izgleda), ali i nakon seksa (recite mu da izgleda lepo bez odeće, da ima mekanu kožu i slično). Imajte na umu da se muškarci prilično brinu oko veličine svog „glavnog alata“, ali i o nizu detalja koji se tiču izgleda, pa pokušajte pozitivno da se izrazite i o tim, njemu važnim, stvarima.

2. Boje se intimnosti

Možda, ali ne zbog razloga za koji vi mislite da je uzrok! Istraživanja su pokazala da su dečaci privrženiji, čak i rečitiji u vezi sa svojim emocijama od devojčica sve do školske dobi. A onda počinje društvena represija… i njihova potreba za povezanošću poklapa se negde duboko u njima. Tako želja za intimnošću postaje tabu i muškarac je se neretko sam plaši zato što je svestan koliko mu očajnički treba, a istovremeno i zato što će ga to u nečijim očima učiniti manje muškarcem.

Stoga, suzdržanost muškarca nakon seksa može često da bude više šok zbog njegovog suočavanja s tim koliko čezne za intimnošću s vama, a ne zna kako to da kaže i pokaže, jer je dosad to stalno sputavao. Ne zamerajte mu, suzdržite se malo i vi, tako da mu date vremena da shvati da neće narušiti imidž „velikog“ muškarca ako pokaže koliko ste mu potrebni.

3. Znaju da cene seks zbog samog seksa

Ponekad malo čistog, sirovog seksa ne može da bude naodmet. Američki psihoterapeut i seksolog dr Džo Kort upozorava da muškarci žele da njihove partnerke uživaju u sirovom seksu, a ne da ga doživljavaju previše lično ili da ga samo otrpe zbog njih. Oni u takvom pristupu seksu ne žele da pokažu dominaciju niti je to znak da vas ne vole ili ne cene. To je samo izraz gole strasti i u tome nema baš ničeg lošeg.

4. Erogene zone

Iako se uglavnom stalno govori o penisu, verovali ili ne, muškarci imaju i druge erogene zone. Oni to najčešće neće reći ženi, niti će je preusmeriti prema nekom drugom delu tela jer se boje da bi se ona tada „zakočila“ i potpuno prestala da ih dira. Zato radije ćute, iako bi voleli da povremeno prstima skrenete prema njihovim grudima, unutrašnjoj strani bedara ili licu.

A tu su i još dve ključne erogene zone koje biste mogli da „obradite“ i priuštite mu zadovoljstvo, a seks učinite boljim za oboje: muškarcu može da bude vrlo uzbuđujuće ako ga blago uhvatite za testise i ako mu prstima stimulišete perinej, područje između mošnica i anusa, za vreme oralnog seksa.

5. Žele da čuju vaše fantazije

Muškarci bi rado podelili s vama svoje seksualne fantazije, ali ih je sramota ili misle da biste zbog tih fantazija mogli da ih osuđujete. S druge strane, studije su pokazale da muškarci žele da čuju seksualne fantazije svojih partnerki. Pokušajte da od toga napravite igru.

Prvo i najvažnije, obećajte jedno drugom da se zbog fantazija nećete uzajamno optuživati. Zatim neka svako od vas ukratko zapiše scenario koji ga uzbuđuje i stavi taj papir u kutiju. Sledeći put kad počnete predigru, izvadite papir i, ako vam to ne izaziva nelagodu, isprobajte ono što je napisano. Ako vas to plaši ili vam je odbojno, pitajte partnera šta ga kod te fantazije najviše uzbuđuje pa onda pokušajte da izvedete taj scenario u nekom blažem, vama prihvatljivom, obliku.

6. Ne žele da žene ćute tokom seksa

Pričanje za vreme seksa može da bude vrlo stimulativno i uzbudljivo. Ako se pitate šta bi trebalo da govorite u takvoj situaciji, najbolji početak je malo „prljavih“ reči, malo komplimenata usmerenih na ono što vam partner radi i malo uputstava šta biste hteli da vam radi. Ne biste verovali kakvu pozitivnu promenu to može da unese u vaš seksualni život. Zato, progovorite!

7. Potrebna mu je vaša iskrenost

Seks može vezu da oslobodi od stresa i napetosti, ali često je upravo seks područje u kojem nastaju stres i napetost. Ako se muškarac žali na manjak seksa, možda jednostavno nije svestan da nekim svojim postupcima sam podržava takvu situaciju. Prosvetlite ga. Ego muškarca je neretko čvrsto vezan uz seks pa je njima nekako lakše na problem manjka uzbuđenja u spavaćoj sobi da odmahnu rukom uz objašnjenje da je to „njena nezainteresovanost“, nego da priznaju sebi da su i sami delimično krivi za to. Otvoreno recite zašto izbegavate seks (šta god to bilo) i rešite to napokon.

8. Svakome njegovo

Za dobar odnos potrebna je i dobra ravnoteža između emocionalne intimnosti, koja zahteva bliskost, i povremenog zauzdavanja seksualne želje, što zahteva određenu količinu suzdržanosti. Kako postići tu ravnotežu?

Trebalo bi da jedno drugom dozvolite ono što seksualni terapeuti nazivaju „odvojenom seksualnošću“, a to znači seksualni život koji ne uključuje, ali i ne izdaje onog drugog.

Za njega to može da znači da dozvoli supruzi da koristi seksualne igračke, a za nju da mu dopusti gledanje pornografije. Tako ćete održati ravnotežu između nagona i odanosti.

9. Pornografija može da se objasni

Kako je moguće ne doživeti njegovo gledanje pornografije lično? Prvo odredite da li je vaš partner kompulzivan i može li imati seksualni odnos samo nakon gledanja pornografije. Ako je tako, što je zaista redak slučaj, onda potražite stručnu pomoć. U suprotnom, skinite tabu s te teme tako što ćete razgovarati o njoj.

10. Uvek im je potreban seks

Da, ali ne zbog razloga na koji vi mislite. Stručnjaci tvrde da je stvar samo u tome da muškarci seks doživljavaju kao slavlje i užitak, a ne kao obavezu. I voleli bi kad bi i njihove partnerke to malo više usvojile. Na listi prioriteta seks ne bi smeo da vam bude na dnu, pišu mediji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.