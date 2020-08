U svetu ljubavi dela su ta koja često govore mnogo više od reči. Ta tvrdnja važi i za poljupce – različite vrste poljubaca imaju svoja mala, skrivena značenja koja vam mogu puno toga reći…

Naravno, među nama postoje pojedinci koji vole da provode vreme razgovarajući o svakom svom osećaju, ali postoje i oni drugi kojima su reči ponekad problem, ali zato pronalaze druge načine da pokažu kako se osećaju.

Tako ponekad i poljubac koji dobijete može da pruži uvid u ono što se događa negde u dubini srca vašeg partnera.

U nastavku pročitajte 11 vrsta poljubaca i njihova skrivena značenja.

1. Poljubac u usne

Značenje: Istinski ceni vašu ljubav.

Brzi, suvi poljubac, često zatvorenih usta, zapravo je način na koji se osobe u ljubavnoj vezi pozdravljaju na dolasku i odlasku.

Ako vas partner na ovaj način ljubi i kod kuće, gde to niko ne vidi, to je znak da ste postali bitan deo njegove rutine i života.

Ako vas tako ljubi u javnosti, to je dokaz da je ozbiljan kada je u pitanju vaša veza.

2. Poljubac u vrh glave

Značenje: Želi da se pobrine za vas.

Kad muškarac svoju partnerku poljubi u vrh glave, to znači da se oseća zaštitnički. To znači da sebi nije mogao pomoći – morao je da prestane s onim što radi i da vam do znanja da mu je stalo do vas, da voli da deli prostor s vama i da mu značite čitav svet.

3. Poljubac u ruku

Značenje: Koketira s vama.

Ako vas muškarac poljubi u ruku, možete biti sigurni u nekoliko stvari. Prva je ta da je izuzetno samouveren. Potrebna je hrabrost da osoba poljubi ženu u ruku, osim ako niste članica kraljevske porodice.

Druga je ta da se radi o performeru. To ne znači da njegova osećanja nisu iskrena, samo morate da se pripremite na puno udvaranja.

4. Poljubac u unutrašnju stranu zgloba

Značenje: Uskoro će situacija postati ozbiljno seksi.

Ako vas je poljubio s unutrašnje strane zgloba, možete biti sigurni u jednu stvar – jedini razlog zbog kog vam već nije strgnuo svu odeću jeste taj što se nalazite u javnosti. Ovim poljupcem muškarac vam daje do znanja da zna kako funkcioniše žensko telo, kao i da se ne boji da to znanje iskoristi.

5. Poljubac u vrat

Značenje: Gaji snažne romantične osećaje prema vama.

Ova vrsta poljupca izvrstan je znak. Poljubac u vrat je romantičan gest kojim govori da vas želi. Radi to bez ijedne reči, ali vrlo efikasno.

6. Francuski poljubac

Značenje: Očaran je vama, u potpunosti.

Kada vas muškarac poljubi na ovaj način, posebno kada svojim rukama obuhvati vaše lice, bez obzira na to da li je svestan toga ili ne, otkriva vam koliko je očaran vama. Na taj način pokazuje vam i koliko ste mu privlačni.

7. Poljubac u obraz

Značenje: Njemu (zasad) baš i nije stalo.

Poljubac u obraz potpuna je suprotnost poljupcu s jezikom. Pokazuje vam da mu je stalo, ali (još uvek) ne na onaj način na koji biste vi to možda želeli.

8. Poljubac kraj oka

Značenje: Zaista vas ceni.

Poljubac kraj oka možda vam se može učiniti čudnim jer se, između ostalog, oko obično ne smatra erogenom zonom. Ali i u ovom poljupcu mogli biste istinski da uživate jer je on gest ljubavi i uvažavanja vašeg partnera, piše Zadovoljna.hr.

9. Poljubac u čelo

Značenje: Voli vas na dubljem nivou.

Poljupcem u čelo muškarac vam daje do znanja da će biti tu i da želi da vas zaštiti. Osim toga, poručuje vam da voli baš sve na vama, a ne samo vaše telo. Poljubac u čelo zapravo je poljubac u mozak.

10. Poljubac u stomak

Značenje: Prijatno mu je s vama.

Ako vas muškarac poljubi u stomak, to znači da se oseća sto posto prijatno u vašem društvu i da veruje da se i vi osećate tako.

Nije svaka osoba 100 posto zadovoljna izgledom stomaka pa vam muškarac koji vas poljubi tamo na neki način i zahvaljuje jer delite svoju ranjivost s njim. Takođe, poljubac u stomak može da ima i mnogo ozbiljnije značenje – ono da može da zamisli da imate dete zajedno.

11. Poljubac u grudi

Značenje: Želi seks s vama.

Ovako intimnim poljupcem muškarac vam pokazuje da je pažljiv, ali i iskusan. Želi da uživate u svakom poljupcu koliko i on, kao i u svemu što će se dalje događati.

