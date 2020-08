12 ideja za savršenu predigru

MMS lascivnog sadržaja na kraju radnog vremena, tajna milovanja ispod stola u društvu i detaljni opisi radnji koje ćete jedno drugom priuštiti, samo su neke od opcija koje će razbiti seksualnu rutinu…

Predigra ima neizmernu važnost za seks osim ako se ne radi o brzinskom, koji takođe ima svojih čari. Iako je opšte poznato da su žene ljubiteljke maštovite predigre, predrasuda je da je ona za muškarce nužan dodatak seksu. I muškarci mogu strastveno da uživaju u uzbudljivoj predigri, a dodatan bonus je podatak da nakon duže predigre i sam seks traje duže.

„Dragi, danas sam profesorka…“

Igranje unapred zadatih uloga u zavođenju odličan su začin za razbijanje seksualne monotonije, posebno u višegodišnjim vezama ili brakovima. Izvucite kariranu suknju iz ormara i na nos stavite naočare kako biste uspešno odglumili njegovu fantaziju o školskoj profesorki koja želi da ga kazni jer nije dobro naučio gradivo, a sledeći put neka on obuče staro radno odelo i odglumi majstora koji je došao da popravi vašu mašinu za veš…

„Dirty talk“

Opišite mu šta nameravate da mu radite do najsitnijeg eksplicitnog detalja, a pritom zaboravite na stid ili nelagodu. Za one kojima to teško pada, predlažemo korišćenje blažih verzija reči, poput nadimaka za koje znate na šta se odnose. Ako imate poteškoća s opuštanjem u „dirty talk-u“, prepustite da uvod u njega napravi vaš partner…

Dodiri u javnosti

Tajni dodiri kojima dajete partneru do znanja da ste vrlo raspoloženi za malo zabave, uzbudiće vas do te mere da se nećete zadržati dugo u javnosti. Bilo da je reč o dodirima po guzi dok čekate u redu u prodavnici ili pak milovanje po preponama ispod stola za vreme večere s prijateljima, jasan su znak vaših namera.

Pokriveno je uzbudljivo

Iskoristite svilenu maramu ili sličan materijal i stavite kao povez preko očiju, dovoljno čvrsto da ništa ne vidite, ali i da vas ne zateže. Raskomotite se i lezite na krevet goli i tako dočekajte partnera. Možete da pripremite i rekvizite za igru, poput pera za golicanje, masažnih ulja ili pak lisica ili biča, u zavisnosti od vaših preferencija, a povez ne skidajte ni pod kojim uslovima. Obavezno dogovorite nastavak radnje, u kojem će on biti taj s pokrivenim očima.

„Tvoja privatna plesačica“

Ugodite partneru i dozvolite mu da vas vidi u drugačijem svetlu. Ako vam je potrebno, za opuštanje popijte čašu vina, obucite najseksi veš sa što više čipke, pustite pesmu koju volite, a on neka sedne na kauč. Polako skidajte komad po komad odeće, a na kraju ostanite samo u gaćicama i štiklama. Tada mu recite da je zaslužio privatan ples u krilu i posmatrajte njegov zapanjen pogled.

Najavite radnju…

Moderna tehnologija omogućila nam je da i predigra delimično može da se odigra upravo preko nje. Možete da snimite fotografiju svog obnaženog tela ili samo jednog njegovog dela, na primer dekoltea i da pošaljete partneru MMS u vreme kada on završava s poslom. U potpisu ispod fotografije možete da dodate i poruku, u stilu: „Jedva čekam da dođeš kući!“

Podsetnik na tinejdžerske godine

Iako ste već u dobu da imate sopstveni stan ili kuću, povremeno se prisetite kako je biti veseli i uzbuđeni tinejdžer, pa se s dragim zaputite u vožnju autom. Parkirajte na usamljenom mestu, prebacite se na zadnje sedište, a kako nastavak ide znate…

Zajedničko tuširanje

Ima nešto romantično u poljupcima ispod tuša. Osim toga, sapun i voda čine tela klizavim pa ćete lako moći da operete jedno drugo bez pomoći ruku, isključivo sopstvenim telom. A i glava tuša može da posluži bolje nego erotske igračke iz seksi šopa. Odlučite da li želite akciju da nastavite ispod tuša ili da se preselite na prostraniji teren.

Masaža guze

Zamolite partnera da vam izmasira zadnjicu jer je to odličan način da pokrenete cirkulaciju i sprečite nastanak celulita ili ublažite onaj postojeći. Nakon čvrste masaže, zamolite da vam umiri kožu poljupcima, jezikom ili prstima, a seks sme da počne tek nakon što ste u potpunosti uzbuđeni.

Dajte priliku zajedničkom gledanju filmova za odrasle

Iako vam se ideja možda čini pomalo perverznom i u pornografiji radije uživate sami, pronađite sadržaj koji će biti zabavan za oba partnera, poput nekog erotskog filma. Predloge za filmove možete da potražite na internet forumima, gde su žene napravile svoju kompilaciju najboljih filmova. Najbolja zabava sledi nakon gledanja filma, prilikom vaše imitacije iste radnje.

Posegnite za „navigacijom“

Tokom seksa ponekad je potrebno izričito naglasiti šta kome godi, pa se tako služite rečima poput: „gore, dole, jače, nežnije“, a otkrićete da izgovaranje samih reči može da bude jednako uzbudljivo kao i radnja koju podstiču.

I tišina je erotična…

Zaključajte vrata, isključite telefone, radio i tv i uživajte u potpunoj tišini. Prilikom predigre suzdržite se od stenjanja i uzdisanja, a samo suzdržavanje akumuliraće energiju koja će se nakon toga osloboditi iz vaših tela, piše 24sata.hr.

