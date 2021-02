Moćno: 12 stvari koje sigurno niste znali o poljupcima!

Iako će neki reći da su žene te koje pate za romantičnim gestovima i strastvenim poljupcima kao iz filmova, prevarili biste se. Kako prenose mediji, jedno istraživanje pokazalo je da čak 40 posto muškaraca smatra da je dug i sočan poljubac najbolja uvertira u vođenje ljubavi.

Ukoliko imate nesreću da vaš muškarac nije među njima zbog čega silno patite, saznajte da li ste i sami svesni šta zapravo znači dobar i strastven ljubavnički poljubac!

Prvi poljubac je nezaboravan

Emocija koju doživljavamo pri prvom poljupcu toliko je snažna da zauvek ostaje urezana u pamćenje. Prema nekim istraživanjima, većina ljudi pamti do 90 posto detalja prvog poljupca, čak i nakon mnogo godina pa i decenija života.

Kad počnete, ne želite da prestanete

Kad se strastveno ljubimo, povećava se lučenje neuroprenosnika dopamina. Ta stvar izaziva osećaj zanosa u nama i tera nas da ponavljamo ono što nam pruža takav užitak.

On i ona ne reaguju jednako

Američki naučnici su se u jednom istraživanju pozabavili onim što se događa u našem telu nakon strastvenog poljupca. Očekivali su da će kod oba pola doći do porasta nivoa oksitocina, tzv. hormona ljubavi, koji stvara osećaj bliskosti i empatije. Ipak, otkrili su da se količina tog hormona nakon ljubljenja povećala samo kod muškaraca. Zašto se to ne događa kod žena, još je predmet istraživanja.

Glava udesno

Više od 60 odsto ljudi prilikom ljubljenja naginje glavu udesno, a naučnici smatraju da je ta navika povezana s našom prvom ljubavi – majkom. Naime, 80 posto majki novorođenčad ljulja u naručju s leve strane grudi, pa bebe, da bi dohvatile izvor hrane ili da bi se privile uz majčino telo, moraju glavu da nagnu udesno. Moguće je da na taj način od najranijih trenutaka života učimo da povezujemo naginjanje glave udesno s ljubavlju i toplinom.

Misterija jezika

Zašto muškarci vole odmah da osete jezik, a žene preferiraju uvodno dodirivanje usnama pre pravog, dubokog poljupca? Tečnosti usta muškarca sadrže testosteron koji preko poljupca prelazi u usta žene i seksualno je uzbuđuje, a kako s vremenom dolazi do kumulativnog efekta, žena ubrzo postaje sve zagrejanija za seks. Ipak, postoji i druga teza prema kojoj muškarci imaju slabije čulo mirisa nego žene, pa samo dubok poljubac može da im pomogne da osete da li im odgovara ona koju ljube.

Moć usana

Često zaboravljamo da su usne jedna od najizloženijih i najosetljivijih erogenih zona. Dovoljno je lagano ih dotaknuti kako bi se, pomoću dodira, mirisa i ukusa, stimulisalo vrlo široko područje senzora moždane kore. Područje koje se na taj način aktivira mnogo je šire čak i od onog koje se aktivira stimulacijom genitalnih organa i grudi tokom seksualnog odnosa.

Žene vole da zatvore oči

Čak 95 odsto žena ljubi se zatvorenih očiju, dok čak 37 posto muškaraca više voli da oči drži otvorene tokom ljubljenja, ali to ne znači da manje uživaju. Objašnjenje je jednostavno: muški pol je mnogo više „vizuelan“ i gledanje partnerke tokom ljubljenja dodatno ih uzbuđuje.

Nakon 2 sekunde

Već nakon dve sekunde ljubljenja naglo se povećava lučenje endorfina, hormona dobrog raspoloženja, te počinjemo da osećamo euforiju. No, povećava se i količina dopamina, oksitocina (kod muškaraca), serotonina i adrenalina – stvari koje izazivaju uzbuđenje i osećaj sreće.

Nakon 2 minuta

Ukoliko se ljubimo dva minuta, krvni sudovi će se proširiti, a disanje će se ubrzati. Mozak će primiti povećanu dozu kiseonika, pa će srce početi brže da kuca, piše Živim.hr.

Znak za uzbunu

U periodu zaljubljenosti poljupci su češći i strastveniji, a s godinama postaju više gest deljenja, nežnosti i podrške i prirodno je da se prorede. No, potpuna odsutnost poljubaca može da bude upozoravajući znak dosade i zasićenosti. Inače, 66 odsto žena i 19 posto muškaraca prekinulo je vezu zato što se partner jako loše ljubio.

