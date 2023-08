12 stvari koje srećni parovi rade: Ako možete da navedete najmanje 3, na pravom ste putu

Zajednički život sa partnerom može biti jednako ispunjavajuće i izazovno iskustvo. Mnogi zaljubljeni parovi se na kraju razdvoje ili žive nesrećnim životom, što dokazuje da je potrebno više od duboke naklonosti u vezi da biste ostali zdravi i srećni.

Ako želite da ojačate svoju vezu ili da popravite neke sitnice, u nastavku delimo savete o tome kako uspešne veze ostaju takve tokom vremena.

1. Zajedno uživajte u barem jednom hobiju

Iako je odlično za svakog od vas da imate lične hobije, takođe je neophodno da nađete nešto u čemu ćete uživati kao par. To može biti bilo šta, od bavljenja određenim sportom ili zajednog gledanja filmova. Izaberite jednu aktivnost i posvetite se tome. Važno je da oboje učinite ovo delom vaše redovne rutine i što je najvažnije, da se zabavite i provedete neko kvalitetno vreme zajedno.

2. Poštujte međusobni prostor

Srećni parovi dele neverovatnu intimnost, ali i znaju kako da ne pređu granice. Poštovanje prostora voljene osobe i davanje prostora da dišu je najvažnije za radosno partnerstvo. Osećaj gušenja ili zarobljenosti u vezi je negativno za oboje.

3. Odvojite vreme za zajednički odmor ili praznična putovanja

Ne mora da bude nešto previše otmeno. To može da bude odmor za vikend ili, ako nema novca, ceo dan na plaži ili planini. Ovde je ideja da se opustite i provedete kvalitetno vreme zajedno, daleko od svakodnevnih briga i mogućih sukoba. Promena u okruženju je uvek osvežavajuća mogućnost.

4. Ne idite u krevet ljuti jedni na druge

Ako postoji problem, rešite ga odmah. Ne zatvarajte to i očekujte da se stvari reše same od sebe. Ovakav stav vodi samo do ogorčenosti. Zreli parovi razgovaraju o svojim problemima i ne drže zamerke. Vaše mentalno zdravlje će vam biti zahvalno.

5. Recite „Volim te“ bar jednom dnevno

Ovo može zvučati očigledno, ali je od suštinskog značaja da redovno komunicirate koliko vam partner znači. Reći koliko ih volite i cenite na značajan način može vas još više zbližiti. Važno je da se iskreno izrazite, da ne zvučite automatski ili prazno. Recite to kao da to mislite.

6. Vodite nezavisne živote jedni od drugih

Deljenje hobija i interesovanja je baš ključno kao samostalni život jedni od drugih. Priznati svog partnera kao potpuno nezavisnu osobu sa sopstvenim idejama i čežnjama, a ne samo kao produžetak vabe, je jedna od najkritičnijih stvari u zdravoj vezi. Prepoznajte svoju voljenu osobu kao jedinstvenu osobu i bićete na pravom putu.

7. Jedite svoje obroke u isto vreme

Ako je nemoguće podeliti svaki obrok zbog razlika u rutinama, pokušajte da jedete barem jedan obrok dnevno zajedno. I zaista uživajte u društvu jedni drugih. Nemojte samo sedeti i listati telefon. Posvetite jedno drugom svoju nepodeljenu pažnju, pitajte ih o njihovom danu, napravite planove za vikend, itd. Provoditi kvalitetno vreme sa partnerom kad god možete nije nikada loša ideja.

8. Podržavajte snove jedni drugih

Podrška nadanjima i snovima vašeg partnera učiniće da se oseća voljeno i zbrinuto. Srećni parovi slušaju međusobne težnje i bodre jedni druge. Oni su takođe tu jedni za druge kada stvari ne funkcionišu i kada su vremena teška.

9. Negujte poverenje i odbacite ljubomoru

Veza bez poverenja će se na kraju raspasti. Ako ste preterano ljubomorni i posesivni, morate da poradite na tim problemima pre nego što to pokvari vezu koju delite vi i vaša voljena osoba. Ako vaš partner zapravo daje više nego dovoljno razloga da vas učini opreznim, vreme je da procenite situaciju i stavite svoje emocionalno zdravlje na prvo mesto.

10. Rastite zajedno kao ljudi

Nema ništa više frustrirajuće od toga da vidite koliko ste odrasli kao pojedinac tokom godina, a zatim shvatite da je vaš partner ostao potpuno isti kao kada ste vi počeli da izlazite. Lični rast je prirodni i očekivani deo životnog puta. Morate da se uverite da se oboje krećete ka nečemu zajedno i da se ne udaljavate dalje.

11. Delite kućne poslove

Prebacivanje svih kućnih poslova na jednu osobu je recept za katastrofu. Kada se jedna osoba oseća preplavljeno što mora sve da radi sama, to će stvoriti neravnotežu u vezi. Ako domaći poslovi ne mogu da se jednako podele prirodno, pokušajte da sastavite kontrolnu listu svih stvari koje treba da se rade u kući. Dogovorite se sa partnerom o tome ko šta radi i neka lista bude vidljiva. Oboje ste odrasli ljudi koji su sposobni da održavaju uredan dom.

12. Uživajte u malim gestovima

Veliki gestovi mogu biti uzbudljivi i romantični, ali je takođe važno ceniti male gestove. To može biti nešto tako jednostavno kao pitanje da li vam treba nešto iz kuhinje ili masiranje stopala nakon dugog dana. Ako je iskreno i promišljeno, uživajte i budite zahvalni što imate partnera punu ljubavi kome je zaista stalo do vašeg zdravlja.

