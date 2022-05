3 magične poze za najluđi orgazam ikada: Isprobali ste već unapređeni doggy?

Otkrivamo vam tri magične poze koje žene za tili čas dovode do orgazma.

Od deset intimnih činova većina muškaraca će postići orgazam u proseku 9 puta. Što se žena tiče, ta brojka je znatno niža i iznosi svega 3 puta. Daleko od toga da žene ne znaju kako da dožive orgazam, već im je ponekad malo teže da to postignu ako njihovim partnerima treba manje vremena za vrhunac.

Takođe, pored vremena i veliku razliku u celoj priči pravi muško umeće u krevetu. Ali ni to nije sve. Uz svakako dobru predigru, važno je znati i koju pozu u seksu odabrati kako bi žena doživela orgazam. Otkrivamo vam tri magične poze koje žene za tili čas dovode do orgazma. Ako imate malih poteškoća na ovom polju, redove koji slede ne smete da propustite.

UNAPREĐENI DOGGY STIL

Klasičan „doggy“ stil je veliki favorit kod muškaraca. I dobar deo žena voli ovaj položaj pri vođenju ljubavi. One ističu da u ovoj pozi dolazi do najveće stimulacije ženske osetljive regije i tzv. „plafona“ u vagini. Kako bi ovaj položaj podigli na viši nivo i obezbedili sebi fantastičan i brz orgazam potrebno je da legnete na stomak sa jastukom ispod karlice. Ponovo jastuk igra važnu ulogu u stvaranju ugla pod kojim dolazi do stimulacije vaše G-tačke. Vaš partner bi trebalo da se nađe iza vas i da pod uglom od 90 stepeni izvrši penetraciju.

KAUBOJKA SA POVIJANJEM UNAZAD

Šta žena može da uradi ako želi da doživi orgazam nego da preuzme stvar u svoje ruke? U ovom slučaju mislimo na položaj koji se zove „kaubojka“ a koji plasira ženu u dominantan položaj nad muškarcem. Međutim, dešava se da muškarac čak i u ovom položaju kada žena vodi glavnu reč i zadaje tempo pokušava da preuzme kontrolu. On verovatno nije ni svestan da mu vi zapravo pokazujete šta vam prija, a da on tera vaš orgazam sve dalje i dalje. Kada je žena do tavanice njeni pokreti nisu gore – dole, što je muškarcima nejasno. Kako bi bez mnogo reči savladali vašeg muškarca i njegov poriv da vodi glavnu reč, ali i da biste svakako sebi obezbedili neverovatan orgazam, kada ste u položaju „kaubojke“ nagnite se unazad, što više možete. Toliko je jednostavno a tako učinkovito da nećete moći da poverujete.

ČAROBNI MISIONARSKI POLOŽAJ

Misionarska poza je jedna od najzastupljenijih u seksu. Neki je smatraju vanila pozom, ali to ne znači da je loša i da od nje treba da odustanete. Uz različite varijacije u ovoj pozi ženske osobe mogu da dožive eksplozivne orgazme. Da biste, dakle, nadogradili misionarski položaj potrebno je da stavite jastuk ispod svoje zadnjice kako bi podigli kralicu, a vaše noge bi trebalo da budu na ramenima voljene osobe. Ovaj položaj dovodi do intenzivnog dodirivanja vaše G-tačke. Takođe ako želite svemu da dodate još malo intenziteta, obe svoje noge u istom položaju oslonite na jedno rame vaše partnera, pri čemu će i njegov užitak biti veći.

