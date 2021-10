4 seks poze u kojima se najlakše zatrudni: 1 je muškarcima posebno omiljena

Verovatno ste čuli za tvrdnje kako seks u nekim pozama ženama može pomoći da brže i lakše zatrudne, a dok mnogi ginekolozi tvrde da je reč o običnim mitovima i zabludama, seks stručnjakinja Rebecca Dakin veruje da u tome ima istina.

– Zatrudneti se može, naravno, u svakoj pozi, no ove vam mogu pomoći da taj plan ostvarite brže i lakše! – kaže seks stručnjakinja poznata i kao The Great British Sexpert.

Misionarska poza

Dobar je svaki položaj u kojem je moguća duboka penetracija – napominje Darkin i objašnjava da misionarska poza muškarcu omogućuje da penetrira sve do područja tik ispred cerviksa, kanala koji povezuje vaginu i matericu. Seks stručnjakinja savetuje da žena u ovoj pozi noge nasloni partneru na ramena ili da malo podigne kukove koje on može i pridržavati, da spermijima do cilja pomogne i gravitacija

– Poze poput ove povećavaju osećaj intimnosti s partnerom, a pomoći će i u smanjenju potencijalnog stresa vezanog uz trudnoću – rekla je Darkin.

‘Tačke’

Ova poza u kojoj je žena spuštena, a partner joj noge ili kukove drži malo podignutima i penetrira s leđa, takođe omogućuje duboku penetraciju i lakši pristup spermija vratu materice, kaže Dakin.

Pseći stil

Kao i misionarski položaj, i ovaj omogućava dublju penetraciju, do vrata materice, kaže seksologinja za The Sun. Ipak, ona savetuje i da u pozama poput ove – u kojima na spermije deluje gravitacija – nakon seksa žena legne na leđa s podignutim kukovima i nogama u vazduhu, da im pomogne pronaći put…

‘Leptir’

Položaj leptira još je jedan u kojem je, prema Dakin, trudnoća izvesnija, dok žena leži na leđima, a partner stoji ili kleči njoj između nogu. Osim što omogućuje dublji prodor, u ovoj pozi, kaže seksologinja, ne trebate brinuti o uticaju gravitacije na spermije, a lice okrenuto prema u licu partnera potiče i osećaj bliskosti.

– Snažna je intimna povezanost posebno poželjna kad želite da seks vodi do trudnoće – poručila je seksologinja.

