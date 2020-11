4 znaka da je vašem braku došao kraj

Psihoterapeut otkriva – ovo su signali da je vaš brak pred razvodom!

Svaki bračni odnos priča je za sebe, ali postoje neke univerzalne situacije koje signaliziraju na probleme i nesklad. Je li odnosu došao kraj ili mu je potrebno pružiti drugu šansu obrazlaže psihoterapeutkinja, supruga i majka Karmen Kmetović Prkačin.

Znakovi da je odnosu došao kraj

Svaki bračni odnos priča je za sebe i ne vrede ista pravila za svih, ali kada se pojave bračne frustracije mnogi se pitaju kako znati je li braku došao kraj ili je istom potrebno pružiti drugu šansu.

Neke od sledećih alarmantnih situacija mogu vam pomoći da na vreme potražite pomoć ili pak da zauvek završite odnos koji vas ne čini srećnim i ispunjenim.

1. Imate osećaj da ste sami u braku

Ako imate osećaj da ste sami u braku, verovatno živite sa partnerom koji vodi računa samo o vlastitim potrebama. Recimo, vaš partner preterano puno radi i nema vremena za vas. Ako ste mu to rekli, a on i dalje ne vodi računa o vašim potrebama niti pronalazi način da se uskladi sa vašim željama, dugoročno takva odnos neće moći opstati.

Ispunjen bračni odnos zahteva angažovanje oba partnera. Bračna harmonija ne može se postići ako samo jedan bračni partner vodi računa o sebi, dok potrebe drugoga zanemaruje. Nemoguće je postići skladan braka ako jedan partner pati, a drugi je srećan. Brak podrazumeva obostrano ulaganje. Potrebno je uvek sebe pitati na koji način se možete približiti jedno drugom i kako se uskladiti kada postoje oprečni interesi.

2. „Ja nemam šta kod sebe menjati“

Ako vi ili vaš partner ne želite preuzeti odgovornost za vaš zajednički odnos već prebacujete krivicu jedan na drugoga ne želeći se menjati tada će vaš odnos sigurno brzo biti gotov. Kada se pojave bračne trzavice neki veruju da nije problem u njima već u partneru. Ne žele mijenjati svoje ponašanje već očekuju da se partner enja. Time ne preuzimaju odgovornost za odnos, a i veruju da nije do njih već do partnera. Jer kada bi partner bio bolji i kada bi se on promenio tada ne bi postojali međusobni problemi.

Za brak je potrebno dvoje. Ako na njega gledamo kao na vrt, onda nam je jasno da je potrebno voditi stalnu brigu. Biti mu posvećen. Dati mu pažnju i ljubav. Jer, ako jedan odustane, počeće rasti korov. Nemoguće je imati srećne i zadovoljavajuće odnose, ako samo jedan partner ulaže svoj trud i daje ljubav.

3. Prljavo rublje i krivica

Ako se partner i vi neprestano okrivljujete, vadite prljavo rublje iz prošlosti, tražite jedno drugome greške i fokusirate se na ono što nije dobro, najverovatnije ćete svedočiti razlazu. Sva ponašanja koja izazivaju bol ( optuživanje, okrivljavanje, žaljenje, prigovaranje..) udaljuju partnere jedno od drugoga. Neka vaša zajednička prošlost bude banka pozitivnih i liepih iskustava i umesto prljavog rublja pronađite situacije koje su vas činile srećnima.

4. Ne vidite ništa pozitivno u partneru

Ako ne možete pronaći niti jednu dobru kvalitetu ili osobinu vašeg partnera, iako ih on poseduje ali ih vi ne vidite, tada ste sigurno spremni za razlaz. Osobe kojima je odnos dugoročno narušen i gde su partneri ogrezli u mržnju, teško mogu pronaći pozitivnost u drugome. Takvi odnosi nanose ogromnu bol, a jedino što partneri posledično žele jeste da ona prestane. Nažalost ponekad je jedino rešenje razvod.

Može li se vratiti na staro?

Većina kada zapadne u bračnu krizu želi se vratiti na staro. Međutim na staro se ne možete vratiti jer više niste one osobe koje ste bili na početku. Vreme je učinilo svoje. Međutim, ako zaista želite dati vašem braku šansu tada se možete priupitati: “Možemo li stvoriti zajedničko novo“.

Možete li unaprediti vašu vezu da se od nje osjećate dobro zajedno. Ljudi uglavnom znaju da ne žele osjćati bol. Kada nam je jasno što želimo osećati u našoj vezi to nam može biti temelj na kojemu ćemo kreirati naš budući odnos.

Šta ako i nakon pomirenja i dalje ne ide?

Možda vam život ukazuje da to šta želite jednostavno ne možete imati sa osobom s kojom ste u braku. Jer za brak je potrebno dvoje. Oboje trebate želeti biti u braku. Iako ne postoje izričiti znakovi da je brak gotov, osećaj da je došao kraj mora doći isključivo iznutra, posebno kada ste sigurni da ste isprobali sve što ste mogli.

