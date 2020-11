5 bolnih znakova da vas on više ne voli

Dati obećanje nekom da ćete ga voleti do kraja života, često je lakše izreći nego sprovesti u delo u stvarnom životu.

Brojni su izazovi pred institucijom koju nazivamo – savremeni brak. Sve manje vremena čini se imate jedno za drugo, a sve više obaveza koje vas dodatno udaljavaju i čine održavanje plamena ljubavi gotovo nemogućim. Međutim, ponekad je teško popraviti stvari koje odavno nisu dobre i koje su – ispale iz šina. A kako biste znali da gubite vreme sa osobom koja vas više ne voli, ovom prilikom izdvajamo znake koji vam to mogu otkriti.

DOSADNO MU JE U VAŠOJ BLIZINI

Sasvim je normalno naročito u braku koji je aktivan više od jedne decenije, da će biti trenutaka kada vam neće biti naročito interesantno šta partner želi da podeli sa vama. Međutim ako vam se čini da je njemu sve važnije od onog što vi imate da mu saopštite, ili ga apsolutno ne zanimaju vaši predlozi o zajedničkim aktivnostima, to je jasan pokazatelj da mu više nije zabavno sa vama.

KONSTANTNO ZAPOČINJE SVAĐU SA VAMA

Ako više ne možete da vodite normalan razgovor sa njima a da pri tom vi niste krivi za sve probleme koji postoje između vas (stvarne ili izmišljene), verovatno je problem veći nego što mislite. Ako on svu krivicu svaljuje na vas i konstantno započinje rasprave, jasno je da mu smeta ne samo sve što vi radite već i vaše prisustvo.

ON NE ULAŽE NIKAKAV TRUD U VAŠU VEZU

Ako ste već neko vreme vi jedna osoba koja ulaže određeni napor da vaša veza funkcioniše, jasno vam je u kom pravcu se stvari kreću. Za vezu/brak je potrebno dvoje, i potreban je zajednički angažman da bi stvari funkcionisale. Ukoliko se on ni malo ne trudi oko vas, postavite sebi pitanje – zašto biste vi ulagali vreme i ljubav u njega?

HLADAN JE PREMA VAMA I GOTOVO UVEK NEDOSTUPAN

Koliko puta vam se desilo da ste ga nazvali u poslednje vreme, a da vam je odbio poziv? S druge strane, u vašem prisustvu svima drugima se uvek redovno javlja na telefon. Šta vam to govori? Ako je hladan prema vama i ni malo ga ne pogađa to što ga vi i dalji volite, znak je da treba da se ostavite daljeg ulaganja u takvu vezu.

IZLAZI BEZ VAS

Niko ne tvrdi da osobe koje su u braku treba stalno da budu zajedno. Sasvim je normalno imati različita interesovanja i provoditi vreme odvojeno. Ali ako on nema problem sa tim da vas ostavi kod kuće i izlazi svaki vikend sa društvom ili kolegama sa posla, znajući pri tom da biste vi radije bili negde sa njim, to je znak da mu nije stalo do vaših osećanja. Neko ko je iskreno zaljubljen, nikad neće druge ljude staviti ispred svoje voljene osobe.

