5 najčešćih vrsta veza: Kakva je vaša?

Određivanjem u koju grupu spadate može vam pomoći da prevaziđete prepreke sa kojima se suočavate.

Mogućnost pronalaska osnovnog uzroka bilo kakvih napetosti pomaže u sprečavanju da mali problemi postanu glavni izvori nezadovoljstva i osigurava usklađivanje vaših zajedničkih ciljeva kako napredujete. Na primer, ono što mislite da je slučajno traženje od partnera da više radi po kući, na njih može se može odraziti kao pasivan napad.

Slično tome, male nesuglasice koje jedna strana ne primeti mogu se nagomilati u drugoj i promeniti vašu dinamiku odnosa. Psiholog Robert Taibi smatra da klasifikacija vaše veze u jedan od pet tipova može vam pomoći da prevaziđete prepreke sa kojima se suočavate u paru. Otkrijte u koju spada vaša veza.

1. Konkurent

Robert navodi da je ovo „napeta“ dinamika odnosa, koju mogu da dovedu dve snažne ličnosti koje se bore za pažnju i „dominaciju“. Ako imate tendenciju da se redovno borite i da oboje svaki put pokušavate da ‘pobedite’ u svađi, možda ste u takvoj vezi.

Dok se neprestano borite da uzmete pobedu u svakom neslaganju, dogodiće se jedna od dve stvari. Ili ćete se oboje umoriti od borbe, ili će se jedan od vas potčiniti drugom. Ovo nije zdrava atmosfera, pa ako je moguće treba posetiti terapeuta za parove.

2. Aktivan – pasivan

Prema Robertu, ova vrsta veze je kada je „jedan partner u osnovi glavni i preuzima odgovornost u vezi, dok ga drugi sledi.

– Iako neki od njih započinju kao konkurentski odnosi, češće se ova neravnoteža pojavljuje od početka. Tipično, aktivni partner započinje sa stavom da treba više da pomogne – bilo zbog svoje opšte prirode ili zbog toga što njihov partner ima problem koji zahteva negu. To se onda može pretvoriti u nezadovoljstvo, jer pasivni partner ne shvata da aktivni partner postaje nesrećan prateći ovu neuravnoteženu dinamiku. Na tome se može raditi, ako pasivni partner shvati da stvari nisu jednake i ako i on preuzme inicijativu – kaže Robert.

3. Agresivno – prilagodljivo

Spolja može izgledati kao da je agresivno – prilagodljiv tip prilično sličnan aktivnom – pasivnom. Međutim, tamo gde se ta situacija zasnivala na nezi, ona se temelji na strahu. Dominantni partner može biti nasilnik ili agresivan i želi da zaplaši svog partnera pasivnošću ili poslušnošću.

Sve u svemu, ovo je izuzetno napeta i promenljiva veza. Prema Robertu: – Zastrašujući partner je očigledno nasilnik koji ima problema sa upravljanjem besom. Možda je odrastao u kući s roditeljem nasilnikom i naučio da se identifikuje sa tim roditeljem. Ispod toga može biti velika anksioznost koja se pretvara u ekstremnu kontrolu ili jednostavno poremećaj karaktera koji se pretvara u narcizam, moć i malo empatije za druge. S druge strane, susretljivi partner je možda odrastao u nasilnom domaćinstvu ili verujte (zbog sporadičnog lepog ponašanja partnera) da će, ako se ponašaju na određeni način, konačno udovoljiti ovoj osobi.

Kao i kod svakog nasilnog partnerstva, ono se može završiti samo ako zlostavljana osoba pronađe pravo vreme – i skupi hrabrost – da ode. Tada nasilnik može pokušati da ih vrati svojim manipulisanjem, zamenivši svog bivšeg partnera nekim novim ako zna da ga više nema 100%.

4. Nepovezan – paralelan život

Neborba nije nužno znak da je sve ružičasto. Neki parovi su pali u nepovezano stanje i žive kao da su samo prijatelji, a ne u romantičnoj vezi. Znak da ste u takvoj vezi uključuje „mali razgovor“ koji je vaš glavni oblik komunikacije.

Ovo je uobičajeno za one koji stare, koji sada možda imaju „prazno gnezdo“ i pokušavaju da se nađu nakon što su decenijama proveli fokusirajući se na decu.

U ovoj vezi nije sve izgubljeno, ali osećaj kao da je miran život bolji od vraćanja varnice održaće vas u ovom razočaravajućem stanju zastoja – ili navesti drugog partnera da krene svojim putem.

5. Prihvatanje – uravnoteženost

Što se tiče ove vrste odnosa, Robert kaže: – Vratili su se jedni drugima, oboje su zainteresovani da pomognu drugome da bude ono što želi. Oni su u stanju da revitalizuju vezu kada počne da zastareva; oni su u stanju da reše probleme umesto da ih sakrijete pod tepih. To ne znači da problema nikada neće biti (to jednostavno nije realno). Više je to što radite na tim tenzijama sa zajedničkim ciljem zajedništva i poboljšanja – kaže on.

Robert ovo naziva „zlatnim standardom“ – i kaže da, iako ste možda započeli kao jedna od preostale četiri, moguće je da postanete prihvaćeni – uravnoteženi kroz rad i promene načina razmišljanja.

