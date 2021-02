5 neočekivanih stvari koje štete seksualnom životu

Da li znate da hladne noge mogu da utiču na vaš seksualni život i da muškarci s visokim indeksom telesne mase sporije postižu erekciju. Biciklizam je zdrav u svakom pogledu, osim što može da dovede do smanjenja sposobnosti seksualnog uzbuđenja.

Ovih pet neočekivanih detalja koji mogu da utiču na vaš seksualni život, uz komentar ginekologa Ule Marton.

Hladne noge i debljina utiču na seksualni život

1. Neke stvari su očigledne i opšte poznate, ali naučnici su nedavno utvrdili nekoliko sitnica koje na veliko iznenađenje takođe igraju ulogu u seksualnom životu. Na primer, otkriveno je da hladne noge otežavaju seksualni užitak. Naučnici sa Univerziteta Groningen u Holandiji, tvrde da je uoči i tokom seksa poželjno zagrejati noge jer se deo mozga koji reguliše seksualni užitak nalazi tik do onog koji registruje temperaturu u stopalima. Dakle, pobrinite se da je u prostoriji toplo, neka vam pokrivači budu pri ruci ili oboje navucite sokne.

2. Jedno američko istraživanje, objavljeno na stranici „Oprah.com“, pokazalo je da muškarcima s visokim indeksom telesne mase snošaj traje prosečno iznad sedam minuta. S druge strane, njihovim vitkim (i vizuelno privlačnijim) vršnjacima snošaj traje manje od dva minuta. Ta razlika je posledica veće količine ženskog hormona estradiola prisutne u telima debljih muškaraca. Taj hormon čini penis manje nadražljivim i stoga sporijim u dostizanju ejakulacije. Vitki muškarci pak imaju više testosterona, koji ubrzava ejakulaciju. Dobra strana vitkosti je da takvi muškarci mogu češće da postižu erekciju u poređenju s debljim muškarcima.

Oralna higijena pomaže erekciji, a biciklizam odmaže?

3. Neprijatni mirisi na svaki način smanjuju seksualnu želju. To se odnosi i na mirise koji dopiru iz ljudskog tela, a svakako i na one iz usne duplje. Ali, nedovoljna oralna higijena narušava seksualni život na još jedan način: muškarci s oboljenjem desni, koje je često posledica zanemarivanja usne duplje, imaju triput višu stopu erektilne disfunkcije nego vršnjaci sa zdravim zubnim mesom. Bakterije koje se nakupljaju u neredovno čišćenoj usnoj duplji, ulaze u krvotok, začepljuju krvne sudove i smanjuju dotok krvi u penis. Ako mu ovo nije dovoljan motiv za održavanje oralne higijene, napomenite mu da bakterije iz usta škode i srcu. Neverovatno je šta sve može da se postigne redovnim korišćenjem paste, četkice i zubnog konca, kao i struganjem jezika radi odstranjivanja gomile bakterija koje se skupljaju na površini organa za ukus.

4. Biciklizam je zdrav u svakom pogledu, osim što smanjuje sposobnost seksualnog uzbuđenja kod oba pola. Odranije je poznato da duga vožnja privremeno otežava muškarcima postizanje erekcije. No, zahvaljujući teksaškim naučnicima, sada znamo i da žene koje voze 15 ili više km tipičan trkački bicikl s visokim sedištem i niskom guvernalom, doživljavaju gubitak čula u genitalnom području. S obzirom na to da nagnut položaj nanosi neželjen pritisak na neke bitne tačke vašeg tela, nabavite bicikl koji vam omogućava vožnju u uspravnijem položaju.

„Otrovna“ seksualna pomagala

5. Iskusnije i zaigranije žene u seksualnoj igri često uvode pomagala, no šta ako ona štete seksualnom nagonu? I to zbog svog hemijskog sastava? Holandski istraživači su u 85 odsto proučenih seksualnih igračaka pronašli nezgodno visoku koncentraciju ftalata. To je ona grupa hemikalija koja čini plastiku mekom i prikladnom za oblikovanje. Ali, ftalati škode seksualnom životu tako što snižavaju testosteron i smanjuju libido (nemojte se zavaravati – testosteron je bitan i kod žena). Ako koristite vibrator i sumnjate da u njemu ima ftalata, navucite na njega kondom ili ga bacite, a nabavite drugi od stakla, silikona, metala ili drveta.

Da li je sve navedeno baš tako, komentariše ginekološkinja Ula Marton

Da li vožnja bicikla smanjuje osetljivost genitalnog područja u seksualnom smislu?

Do sada nije poznato da kraća ili duža vožnja biciklom smanjuje osetljivost ženskog genitalnog područja, poznavajući anatomiju ženskog polnog organa, položaj klitorisa nije u direktnom kontaktu sa sedištem bicikla, stoga nema direktnog podražaja. Jedino pad s bicikla na prednju prečku može da dovede do povreda (nagnječenje tkiva stidnice sa ili bez podliva) koje može da prouzrokuje bol i nelagodu (povrede su znatno češće kod devojčica).

Kako ftalati koji se nalaze u vibratoru štete zdravlju i da li pomaže prezervativ?

Kao i kod svih seksualnih pomagala održavanje higijene je veoma bitno (jedno pomagalo na jednog korisnika), korišćenje prezervativa ne samo da ima ulogu higijenske zaštite već štiti od apsorpcije štetnih stvari (ftalata) kroz mehanička mikro oštećenja stidnice koja nastaju prilikom svakog polnog odnosa.

Kako hladne noge utiču na seksualnu moć?

Osim osećaja hladnoće, koje time indirektno utiče na smanjenje seksualne želje, hladnoća donjih ekstremiteta nema vezu s padom seksualne moći kod žena

