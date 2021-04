5 stvari koje NIKAD ne smete da govorite tokom vođenja ljubavi!

Želite li da partneru i sebi priušte uzbuđenje kakvo zaslužujete, izbegavajte ovih pet verbalnih zamki tokom seksa:

1. Ne predlažite partneru nešto u šta niste sigurni

Iako vam se sviđa pomisao na analni seks, nemojte to predlagati tokom seksa. Postoji mogućnost da vam se neće svideti ili da niste u potpunosti spremni na taj korak, što će samo pokvariti ovaj uzbudljivi i strastveni trenutak. Pre eksperimentisanja razgovarajte s partnerom o svojim željama i pripremite telo i um na eksperimente.

2. Ne pričajte o kućnim poslovima ili bilo kakvim obavezama

Pitanje poput „jesi li nahranio psa“, ne spada u temu razgovora o kojoj vaš partner želi da sluša tokom seksa. Za vreme vođenja ljubavi, izbegavajte rasprave o deci ili obavezama. Prihvatite seks kao opuštajući čin u kojem zaboravljate na sva opterećenja i frustracije.

3. Ne hvalite partnera ako to zaista ne mislite

Ne lažirajte orgazme i ne govorite partneru da je najbolji ljubavnik ako to zaista ne mislite. Ako ga uverite da je uradio nešto dobro, možda ćete biti osuđeni na to da vam stalno pruža nešto što vam se u stvari ne sviđa. Osim toga, vi ste odgovorni za svoj orgazam, stoga nemojte sebi uskraćivati uzbuđenje ni na koji način, prenose mediji.

4. Ne komentarišite partnerov izgled na negativan način

Uvek podsetite svog partnera da izgleda seksi. Spavaća soba je idealna za podelu komplimenata! Ali, ostanite uvek pri pozitivnim komentarima. Zapamtite da isticanje nepravilnosti sigurno ne vodi do dobrog seksa!

5. Ne započinjite svađu

Otvoreni i iskreni razgovori su ključni deo srećnog odnosa. Za sve postoji vreme i mesto, zato žustre rasprave ostavite za drugu priliku!

