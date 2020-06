5 stvari o seksu koje morate znati

Obratite pažnju!

Edukacija o seksu ne bi trebalo da se završi posle srednje škole, kada je većina znanja do kog ste mogli doći imala manju primenljivost, a većina donetih zaključaka potiče iz pornića. U nedavnoj diskusiji na Redditu, ljudi širom sveta su delili šta je to što bi voleli da su znali o seksu, što bi ih poštedelo bespotrebnih neprijatnosti i sramote.

Kondomi vas ne mogu zaštiti baš od svega

“Neke od seksualno prenosivih bolesti se mogu preneti samo kontaktom kože, čak i ako koristite kondom (na primer, herpes, neke vrste Humanog papiloma virusa). Ovo su veoma slične infekcije, a testiranje na njih ne spada u redovnu kontrolu kod doktora, već morate sami zatražiti”, naveo je korisnik The Ringmistress.

Trebalo bi da pišate posle odnosa

“Nikada nas nisu učili da bi posle seksa trebalo da pišamo. O tome možete da pročitate na mnogim mestima, ali verovatno ste mislili da nije obavezno da odmah po završetku odnosa treba da se zaletite u toalet. Međutim, jednom se nauči lekcija. Ako ne pišate, možete da dobijete infekciju urnarnog trakta – što se desilo i meni. Isprva nije bilo simptoma, međutim, jedne noći, na pola noćne smene otišao sam do toaleta i odmah sam shvatio da se nešto dešava. Počelo je da me boli sa desne strane. Oko 22h sam se odvezao do bolnice, priznao sebi i odradio testove – ispostavilo se da imam infekciju bubrega. Napunili su mi kesu sa jakim antibioticima i drugim lekovima, sigurno sam dva sata ležao na infuziji te noći, a potom su usledile dve nedelje pod antibioticima. Definitivno sam se uplašio”

Predigra je od presudnog značaja, posebno za žene

Seks je više od samog čina – i uključuje toliko elemenata koji se odvijaju oko njega. “Predigra pravi veeeeliku razliku. Ne brzajte ako vam je stalo do toga kako se partner oseća. Obratite pažnju na razvoj situacije. Ne dozvolite da vaš vodič budu porno sadržaji, već razgovarajte sa partnerom o tome šta kome prija. Komunikacija je važnja. Zašto me teraš da biram lozinku, ako sam mogu da napravim kombinaciju?

Nije sve onako kako izgleda.. u p*rnićima

Važno je da znate da je ono što gledate u porno filmovima fantazija i da ćete, ako probate da rekreirate nešto od onoga što ste videli završiti najčešće razočarani, a neretko i povređeni fizički. “U nekom starom intervjuu sa Ronom Džeremijem sam čuo ‘Ako vama nešto izgleda dobro, to verovatno znači da je nama odvratno dok to radimo, a ako je osećaj dobar onda to loše izgleda na kameri’. Zatim sam prestao da pokušavam da snimam “dogi” i fokusirao se da radim ono što nam oboma prija, i da, nikada nećete snimiti seks koji je zaista dobar. Zbog toga amaterska kategorija na porno sajtovima izgleda potpuno neprivlačno posmatračima – reč je o parnerima koji zaista uživaju u seksu, a posmatračima to deluje bezveze.” (Gryphin)

Važna je saglasnost

Iako je ovo potpuno jasno – važno je naglasiti da je bitna vokalna, jasna i glasna saglasnost kada je reč o seksu, a ne samo odsustvo onoga “ne”. “Ne znači ne, ali ako neko ne kaže – ne, to ne znači da je to pristanak.”

