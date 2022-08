5 stvari zbog kojih će on odbiti seks sa vama, radije će gledati TV

Ni sama nisi svesna da zapravo krivac možeš biti i ti i da zbog nekih stvari koje možda radiš odbacuješ njega od sebe.

1. Misliš da je njegov orgazam odraz tvoje seksualne moći

Verovatno ti se dogodilo da posle seksa tvoj muškarac nije svršio ili nije bio jednako uzbuđen. No, nema veće greške nego da budeš ljuta i da razmišljaš o tome. Dakle, umesto da se uvrediš – budi znatiželjna, budi ljubazna, a najviše od svega budi strpljiva. Samo na taj način videćeš da li ti i tvoj partner možete zajedno otkriti put do više užitka i – orgazma.

2. Sramota te da pričaš o seksu s partnerom

Smešno, ali istinito: ljudima je problem priča o seksu. Mnoge žene često se stide svojih seksualnih želja i potreba pa to prećutkuju svom partneru. Radije to ispričaju najboljoj prijateljici, ali to nije dobar put. Ako ti i tvoj partner nemate dobru komunikaciju, vaš seks je dosadan i ne zadovoljava ni tebe ni njega.

3. Nikad ga ne gledaš u oči

Gledanje u oči može pomoći da se produbi seksualna veza. Kada se gledate u oči pojačava se osećaj povezanosti, ali i priznaje ranjivost.

4. Držiš se stalno istih poza

Tvoj seks s bilo kojim partnerom uvek je isti. Ne menja se zato što ti imaš svoju najdražu pozu i ne dopuštaš mu da je promenite. Ali, tvoj muškarac verovatno drugačije razmišlja. Avanture, istraživanja i iznenađenja uvek čine seks uzbudljivijim, ako se opustiš i predaš, sigurni smo da će i tebi biti. Zato, umesto da se držiš istog, predloži mu neku novu pozu ili novo mesto. Kreni s malim koracima, primera radi, jutarnji seks ispod tuša ili onaj na kuhinjskom stolu mogu delovati prilično stimulativno.

5. Shvataš odbijanje seksa kao odbijanje tebe

Tvoj partner nije raspoložen, a tebi je baš do seksa. On te odbija, a ti se osećaš okrutno odbačenom i ne shvataš ga. On, naime, ne razmišlja na način da te uopšte ne želi, nego samo da te želi kasnije.

