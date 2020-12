5 totalno precenjenih seksualnih poza – po oceni žena

Mnogi misle da je misionarska poza u kojoj žena ‘samo’ leži na leđima, a muškarac je preko nje i ‘sve radi sam’- najdosadnija i najgora u seksu. Međutim, istraživanje koje je sproveo sajt Redit među milionima svojih korisnika i korisnica pokazalo je koje su zapravo pozicije u seksu apsolutno precenjene – i to zato što su ili neudobne, ili opasne ili jednostavno nepraktične.

1. Seks pod tušem

Seks pod tušem jedan je od gotovo obaveznih elemenata filmova sa erotskim nabojem. Ljubavna scena pod tušem simbol je vrhunske strasti koji obuzme par. Možda i jeste – jednom. Već sledeći put će nam ići na živce što se sve kliza, činjenicu da nemate za šta da se uhvatite i oslonite, plašite se da li će se ono staklo na tuš kabini srušiti, hoće li se neko okliznuti i pasti ili će pena šampona dospeti tamo gde ne treba. U oči…

2. Seks u autu

Da, sugeriše naglo uzbuđenje i puno dobre volje – ali nosi veliki rizik da ćete biti otkriveni. Svakako, postoje oni koje to dodatno uzbuđuje – opasnost da će ih neko uhvatiti (ili čak gledati) i seks su idealna kombinacija. Ali, za većinu žena, strah je poput hladnog tuša, izaziva nelagodnost i želju da to prestane. Osim toga, prostor između volana i spuštenog sedišta nije za svakoga. Nekima je to preusko, neudobno, ne dopušta udobnost i oslobađanje viška odeće i inhibicija. Većina ispitanika složila se da je seks u autu samo za tinejdžere – jer nemaju drugu mogućnost.

3. Seks na plaži

Ispitanici smatraju da je i to precenjeno. Zvuči vrlo romantično, priroda je ta koja nas dodatno oslobađa i uzbuđuje, ali pesak na polnim organima može i te kako da smanji doživljaj.

4. Poza 69

Ona oralno zadovoljava njega, on nju. Zvuči kao win-win situacija. Ipak, mnogi ispitanici rekli su da im nemoguće da se prepuste se sopstvenom užitku dok ga tako intenzivno pružaju partneru. Ili pak neće tako koncentrisano obavljati svoj dio posla, ako se usredotoče na vlastiti orgazam. Ukratko, prigovor je da pružanje i primanje naslade istovremeno ne funkcionira. Mnogima je ovaj položaj i neudoban, a većini precijenjen.

5. Oralno s pogledom

Među precenjenim pozama u seksu žene su istakle i oralno zadovoljavanje muškarca i pokušaj da ga istovremeno gledaju zaljubljeno u oči. Za muškarca ovo može da bude užasno uzbudljivo naročito ako i u ženinom pogledu uhvate uživanje u tome što mu radi. Ženska strana: naporno (gotovo neizvodljivo) i sasvim nepotrebno! Moglo bi se reći da sve poze koje uključuju akrobatske veštine i snagu umesto opuštanja zapravo nisu potrebne u seksu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.