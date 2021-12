5 trendova za sastanke koji stižu 2022.

Otkrivamo 5 trendova koji dolaze u 2022. i koji će odrediti naše sastanke.

Ghosting, caspering, fleabagging su samo neki od trendova koje smo otkrili tokom pandemije, ali i pre nje. Ponašanja u vezama sada imaju svoje nazive i sada ne kažemo „izašli smo, lepo smo se proveli i onda je nestao“. Kažemo „ghosting“.

I nekako se polako opraštamo od 2021. i dočekujemo 2022. sa novim trendovima. Ako su nas išta naučili ove godine, to je da sami sebi postajemo apsolutni prioritet. Naučili smo da komuniciramo i izlazimo preko aplikacija za sastanke, da razmišljamo više o tome da li da izlazimo sa nekim koga ne poznajemo i da svesnije ulazimo u vezu. Ali sada kada smo izašli iz karantina, šta možemo očekivati od 2022.

Potvrđen identitet

Šta ovo znači? Da je pre pandemije bilo verovatnije da izađemo na sastanak na slepo ili da se sretnemo sa nekim sa kim komuniciramo preko aplikacije, ali ga nismo videli na snimku. Karantin je sve promenio i većina nije voljna da gubi vreme sa potpunim strancem. Prvo provera, pa piće i flert.

Digitalni termin

Idemo korak dalje i otkrivamo da postoje aplikacije za virtuelnu stvarnost za zakazivanje virtuelnog sastanka pre stvarnog. Dobro, ne zvuči tako primamljivo, ali biće u trendovima 2022.

Vakcinisani ili ne

Hteli to ili ne, vakcinacija je odigrala ogromnu ulogu u našim životima 2021. godine i na kraju podelila čovečanstvo. Pa kako to utiče na romantične veze? Verovatno će to biti prvo pitanje na prvom sastanku i odgovor će suditi o razvoju.

Kraj spontanog sastanka

Vremena su se promenila i više nije tako lako spontano delovati i zakazati termin u poslednjem trenutku sa osobom koju ne poznajemo. Mnogo je onih koji odvajaju vreme i plaše se druženja. Da li je ovo kraj veza za jednu noć?

Trezveno sastajanje

Nekada je bilo nezamislivo izaći na sastanak i ne popiti ni jedno piće. Pa ipak, izgleda da generaciji Z nije potreban alkohol da bi se osećala prijatnije i to je definitivno dobra vest.

