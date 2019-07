6 znakova da mu je zaista stalo do vas

Ako vas zaista ceni, evo kako će se ponašati prema vama, tvrde stručnjaci

Briga i pažnja neće rešiti sve probleme, ali bez ove dve stvari nema čvrste i dugoročne veze.

Ovo su neki znaci koji ukazuju na to da vas vaša jača polovina zaista ceni.

U svakom trenutku je tu za vas

On ceni vaše vreme i nikada vas ne ostavlja da čekate. Uvek velikom brzinom odgovara na vaše poruke i pozive ,pa čak i kada je na poslu ili u gužvi.

Uvek nađe vremena da vas, barem, pozove samo da čuje kako ste.

Planira sastanke i svakom se raduje kao da je prvi

U moderno vreme izlasci skoro da su potpuno zaboravljeni, ali ne kada je on u pitanju.

Uvek se raduje kada treba da provede vreme sa vama. On se trudi se da vas što češće obraduje nekim malim znakom pažnje.

Transaparentno pokazuje svoju ljubav

On svoju ljubav dokazuje delima, a ne samo rečima. Tretira vas sa puno ljubavi i poštovnja.

Vrlo ozbiljno shvata sve vaše emocije

Spreman je da vas sasluša kada imate neki problem. Ako je on vaš oslonac u svakom trenutku i nije mu probolem da sa vama satima razgovra o nečemu, to je jasan dokaz da mu je zaista i stalo do vas.

Stalo mu je do vašeg mišljenja. Kad se nađe u nekoj situaciji vrlo često se kosultuje upravo sa vama.

Ponosan je na vas i vašu ljubav

Vrlo rado u društvu priča o vama i bez problema priznaje koliko mu značite i kolika ste mu podrška.

Zaštitnik kada je to potrebno

Nikada vas ne sputava u vašim ličnim borbama. Ne meša se u stvari koje radite najboje, ali kada zaškripi spreman je da uskoči, pomogne i ponese se kao pravi zaštitnik.

Osećate se voljeno

Jednostavno je, ukoliko se pored njega osećate voljeno, on ne pokušava da vas promeni i nikada vam ne ukazuje na vaše mane, on je opčinjen vama.