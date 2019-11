7 faza kroz koje prolaze svi zaljubljeni parovi

Zaljubljivanje je proces, a u tom procesu svi prolaze kroz ovih nekolio faza.

Evo kroz koje faze prolaze ljudi kada se zaljubljuju, a to su ujedno i znaci da ste zaljubljeni.

Početak

Na početku zaljubljivanja partner dobija potpuno novo značenje u vašem životu. Bilo da je to neko koga poznajete odavno ili ste ga skoro upoznali, počinjete da se fokusirate skoro isključivo na tu osobu i ona odjednom ima veliki značaj u vašem životu. Možda ste to shvatili ili niste, ali kada dođe do toga, počeli ste da se zaljubljujete.

Neprestano razmišljanje

U sledećoj fazi ćete neprestano razmišljati o ljubavi i osobi koja vam se dopada. Vrtećete iznova razgovore u svojoj glavi, prisećajući se šta je tačno on/a rekao/la prethodne večeri i često ćete se zbog toga smešiti.

Kristalizacija

Kada se ljudi zaljube, ponekad idealizuju tu osobu, ali nauka pokazuje da to nije tačno. Tačnije, u trećoj fazi zaljubljivanja dolazi do kristalizacije, odnosno počinjete da razvijate realniju sliku osobe koja vam se dopada – sada vidite ne samo njegove/njene vrline, već i mane.

Zapravo, u ovoj fazi stičete realnu (ili barem dosta realnu) sliku o tome kakva je ta osoba zaista. Mada, te mane koje primećujete i dalje smatrate nekako šarmantnim.

Želja, nada i nesigurnost

Ove tri stvari idu ruku pod ruku sa kristalizacijom. Sada imate jasniju predstavu o osobi u koju ste zaljubljeni, i želite da budete u vezi sa njim/njom.

Vaša želja je tolika da čak i najmanji ljubazan gest čini da na tren pomislite da vam je ljubav uzvraćena, a najmanji „pogrešan korak“ vas baca u očaj.

Hipomanija

U nekom trenutku ćete verovatno početi da osećate ono što naučnici opisuju kao hipomaniju – energiju zbog koje osećate da vam je potrebno veoma malo hrane i sna.

Međutim, uz to mogu da se jave i nervozne reakcije, poput toga da pocrvenite u licu, tresu vam se ruke, znojite se, srce vam ubrzano kuca…

Ljubomora i motivacija

U ovoj fazi zaljubljenosti motivisani ste i odlučni da osvojite osobu koja vam se dopada. Iracionalna ljubomora takođe može da se javi kao „upozorenje“ drugima da se klone vašeg partnera.

Inače, nije neobično ni da se u ovoj fazi javi strah od odbijanja.

Bespomoćnost

U nekom trenutku, zbog intenzivnih osećanja vrlo je moguće da se osetite bespomoćno. Prvo ćete možda biti razočarani, a kako „opsednutost“ osobom koja vam se dopada počnje da se smanjuje, pitaćete se zašto ste se ponašali tako iracionalno.

Moguće je da i dalje želite vezu, ali se predajete u smislu „šta bude, biće“ jer vam napokon razmišljate malo razumnije.

Pa, šta bude, biće…