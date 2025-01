7 najčešćih tajni koje muževi ‘kriju’ od svojih supruga

Brak je zajednica u kojoj ima mnogo uspona i padova, mira i radosti, ali i tajni i neizgovorenih rečenica. Da li ste ikada osetili da vaš muž nešto krije od vas? Muškarci se mnogo manje verbalno izražavaju od žena i uglavnom nemaju potrebu da prenesu sve svoje emocije, pa nije neobično da prećute neke tajne ili osetljive teme. Istraživanja pokazuju da su najveće tajne vezane za neverstvo, finansijske probleme i upotrebu droga, a one su i najgore za brak.

Ali osim toga postoje još neke manje tajne, rečenice koje muškarci ne govore svojim ženama. Šta se krije u srcu muškarca najbolje znaju psiholozi, a dalje možete pročitati šta pokazuju njihova iskustva i saznati da li se nešto slično dešava i u vašem braku. Ovo su rečenice koje mnogi muškarci ne izgovaraju pred svojim suprugama.

„Potrebno si mi da se osećam kao snažan čovek“

Muškarac se može osećati nesigurno ako njegova žena nije impresionirana njegovom muževnošću i snagom. „Više nisu 1950-te, ali još uvek postoji genetska komponenta za samopoštovanje muškaraca“, objašnjava bračni terapeut Majk Dau. Ali ako muškarac otkrije ženi da mu je potrebna njena pohvala, mogao bi se osećati manje jakim, tvrdi ovaj bračni terapeut. Zbog toga je važno da žena pohvali njegovu snagu i mišiće, čak i ako je upravo otvorio poklopac na tegli.

„Da, gledao sam tu ženu“

„Muški mozak će jednostavno reagovati na lepe mlade žene iz bioloških razloga jer ih potencijalno vidi kao plodne i one koje mogu da rađaju zdravu decu“, tvrdi dr. Dau. U stvari, njegova glava može da se okrene za ženom pre nego što je njegov mozak primetio. „Muškarčev mozak je mnogo bliži životinjskim instinktima nego ženski. Sve dok vas muž voli, spava sa vama i obožava, njegova potraga za lepom ženom zapravo nije bitna“, nastavlja on.

„Ne izgledaš debelo u toj haljini, samo mi sve izgledaju isto“

Pitali ste ga da li izgledate dobro u toj haljini ili je možda bolje da obučete drugu. I promrmljao je da izgledate super. Pitate se šta on zapravo misli i da li misli da vam ova haljina ipak ne stoji. „Pre nekoliko hiljada godina, njegov mozak je morao da pronađe životinju u daljini da bi doveo kući na večeru, ali on još uvek vidi fine detalje ispred sebe“, kaže dr. Dou dodaje: „Vaša plava haljina mu izgleda isto kao crvena i on samo želi da nosite haljinu koja vam se najviše sviđa.“

„Vođenje ljubavi je odlično, ali možemo povremeno da imao brzinski seks“

„Ženski mozak pliva u oksitocinu, zbog čega se žene osećaju mirno tokom dana, ali testosteron kod muškaraca smanjuje proizvodnju oksitocina i samo se povećava nakon orgazma“, kaže dr. Dov. Iako mnogi muškarci uživaju u romansi i vođenju ljubavi, ponekad bi više voleli da brže dostignu orgazam. „Teško mu je to da kaže, pa ako uvek pokušava da vam udovolji, s vremena na vreme ćete mu uzvratiti brzim seksom da mu podignete oksitocin“, objašnjava Dau.

„Imam neke seksualne fantazije“

„Mnogim muškarcima je teško da objasne šta žele u krevetu. Možda to žele, ali ne znaju kako da to pitaju ili kažu“, kaže Čarls DŽ. Orlando, autor knjige „Problem sa ženama…su muškarci . „Možda možete da mu pomognete tako što ćete podeliti jednu od svojih fantazija, i samo biste ga mogli ohrabriti da učini isto.

„Ponekad ne govori“

Mnogi će reći da su žene mnogo bolje u multitaskingu. „Muški mozak je mnogo linearniji i funkcioniše od zadatka do zadatka. Osim toga, celodnevna komunikacija na poslu mnogo više iscrpljuje muški mozak nego ženski“, objašnjava dr. Dov. Ipak, možda neće reći da mu tišina odgovara jer nije u redu za njegovu ženu. Ali žena može odlučiti o tišini, što će mu pomoći da se odmori. Nakon toga, razgovor će teći mnogo lakše i oboje ćete se osećati ugodnije.

„Lažem za mir u kući“

Tajnovitost i skrivanje nekih stvari i osećanja može biti povezano sa strahom, ako to razumete, možete više da saosećate i pomognete svom partneru“, objašnjava terapeut dr. Sju Džonson. Ako zabrlja i bude iskren, najbolje je da oboje duboko udahnete i odradite to bez ljutnje. Ali ako dođe do svađe, naglasite da vam je iskrenost važna.

(Žena.net.hr)

