7 seks faza u životu svake žene

Kako se menja život svake žene, tako se menjaju i njene seksualne potrebe. Promena životnog partnera je ključan okidač seksualnih promena, ali ne i jedini.

Seksualno zadovoljstvo žene zavisi od njene sigurnosti.

– Adolescentska faza – ova faza nema apsolutno ništa s tinejdžerskim godinama, ali podrazumeva strast i ljubavnu opčinjenost, što izaziva vrtoglavicu i naglašeno javno iskazivanje nežnosti. Kod nekih žena ova faza nastupa tek u kasnim dvadesetim godinama života, kad sretnu pravog muškarca (često tada gube nevinost) i proživljavaju sve manifestacije lude zaljubljenosti, uključujući javnu razmenu nežnosti i česte seksualne odnose.

– Pogledaj me – ponekad je ovo iznenadna spoznaja: ”Hej, pa ja sjajno izgledam!” Šta god da je razlog tome – fotografija na kojoj izgledate kao filmska zvezda, višemesečni trening s očitim rezultatima, neprekidni komplimenti okoline… Odjednom osećate potrebu da vas drugi primete. Počinjete da ističete figuru i lice šminkom i garderobom. Zbog takvog stava menja se vaše raspoloženje, a seksualni život postaje dinamičniji. Novostečeno ili ponovo otkriveno samopouzdanje ne donosi samo više uspeha u životu, već i viši stepen zadovoljstva u seksualnom životu. Oslobađanje od blokade koju donose nesigurnost i nezadovoljstvo fizičkim izgledom – omogućava vam da se usredsredite na svoje i partnerovo zadovoljstvo.

– Novi korak – ova faza obično nastupa kad ste dugo s partnerom, pa uzbuđenje počne da se stišava… A onda, zahvaljujući novoj pozi, realizaciji neke seksualne maštarije ili nekom neočekivanom preokretu u postelji, strast se ponovno budi. Nužno potrebno osveženje u dugoj vezi u kojoj postoji ljubav može biti odlazak na neko novo mesto (na odmor), neobično iskustvo, intrigantna seksualna scena iz filma, upotreba seks-igračaka…

– Kajem se što sam to isprobala – sigurno ste bar jednom odlučili – jer ste to želeli ili na nagovor partnera – da prekoračite svoje granice i isprobate nešto smelo i pomalo zastrašujuće, a onda se pokazalo da to nije bila dobra ideja. Pa i u tome postoji dobra strana – iskustva zbog kojih se kajete jasno ukazuju na granice koje niste spremni da pređete i pružaju sigurnost da u budućnosti odlučno izrazite svoje potrebe i želje. Isprobavanje novih seksualnih trikova može da vam godi, ali istovremeno služi kao provera da li je nešto za vas ili pak treba da zaboravite na to. Takođe, veoma je važno da naučenu lekciju primenjujete u budućnosti, uključujući i nove emotivne veze.

– Uzbuđenje brzog seksa – u nekom trenutku života neminovno nestaje strpljenja ili vremena za duge predigre i postepeno građenje uzbuđenja. To je situacija u kojoj treba isprobati brzi seks. Velike su šanse da otkrijete kako možete lako da se uzbudite i brzo doživite orgazam. Zbog čega je brzi seks toliko dobar? Zato što ste usredsređeni na lično zadovoljstvo i načine kako da ga doživite, a nemate vremena ni prilike da razmišljate o drugim stvarima. Žena koja želi da bude zadovoljena – obično deluje vrlo stimulativno na partnera.

– (Namerni) celibat – Ovo nije odraz nerešivog problema u vezi, psihološke traume niti verskih uverenja, već svojevoljna odluka da se neko vreme odmorite od seksa. Razlog može da bude slomljeno srce zbog raskida ili nepromišljen seks za jednu noć. U svakom slučaju, isplati se apstinirati od seksa u kratkom razdoblju da bi se stekla perspektiva na duže staze. Tako ćete jasno sagledati šta ste pogrešno radili u, na primer, poslednje dve propale veze ili u ovoj sadašnjoj, koja „škripi“ već neko vreme. Ova pauza i distanciranje od događaja pomoći će vam da uvidite šta očekujete u životu, posebno od partnera, ali i da smislite kako ćete to postići. Čak i u vezi u kojoj sve funkcioniše – privremena apstinencija može da pojača želju i zadovoljstvo u seksu.

– Siguran seks – sudeći po filmskim prikazima seksa, mnogi stiču (uglavnom) pogrešan utisak da se najveća strast i zadovoljstvo doživljavaju samo u namerno zaustavljenom liftu, cepanju odeće sa zanosnog tela ili pak na kancelarijskom stolu. Međutim, u stvarnosti ispunjavajući seks može da se zasniva na osećaju sigurnosti, opuštenosti i prepoznatljivosti. Duža veza gradi poverenje, nežnost i seksualne prečice, jer oba partnera znaju šta druga strana voli. Drugim rečima, oboje se osećate kao da ste kod kuće! Ova faza može da nastupi nakon nekoliko zajednički provedenih godina ili već posle nekoliko meseci – nesigurnost nestaje, ostaje samo želja da zadovoljite jedno drugo. U redu, siguran seks može da postane dosadan, ali, budući da je svaka faza prolazna, sledeća bi mogla da nastupi svakog trena i da donese nešto novo. Naprotiv, nemojte čekati, već smislite plan za sledeću etapu u seksu i inicirajte njen početak!

