7 seks poza koje većini žena nikako ne odgovaraju

Seks treba da bude zabavan i prijatan kako za muškarca tako i za ženu. Zato se treba izbegavati seks poze koje nekome ne odgovaraju.

Ovo su poze u seksu za koje bi žene poželele da ih nikada više ne praktikuju:

Obrnuta kaubojka

Potpuno je neprirodna jer vagina uopšte nije u prirodnom položaju u ovoj pozi. Partnerka ne može da doživi orgazam, a veliki problem može da bude i sama njena težina.

Kaubojka

Mnoge žene je opisuju kao dosadnu pozu u kojoj moraju mnogo toga da urade, ali im zadovoljstvo stalno izmiče. Što se tiče dama, ova poza može da ode u zaborav.

Lotus

Ovo je intimna poza, ali mnogim ženama smeta što tu ne mogu da se pomeraju. Ok je biti prisan sa partnerom, ali i malo akcije u pozi dobro dođe.

Misionarska poza

Nema dovoljno stimulacije klitorisa, pa većina žena može da doživi orgazam samo ako se dodiruje, piše Marie Claire. Pored toga većina žena ima osećaj kao da će je muškarac „spljeskati“ i gube dah ukoliko muškarac nije doviljno jak da se održi dugo na rukama.

Kašika

Ova poza kao da je za ljude od 80 godina. Mnoge dame se osećaju kao da su sa partnerom kome nije ni do kakve akcije, ako da su u braku sa nekim i brinu o deci i koječemu umesto da sve pršti od strasti.

Stajanje

Ženama je teško da se koncentrišu u ovakvom seksu na to kako da stoje, gde su im ruke, koliko treba da podignu noge i slično. Zato mnoge od njih biraju poze u kojima leže jer tada mogu da urde mnogo više i za svoje, ali i za partnerovo zadovoljstvo.

69

Ubedljivo najomraženija poza kod žena je ova poza. Mnoge kažu da je prosto nemoguće da u isto vreme i primaju i pružaju zadovoljstvo i da ne mogu da se koncentrišu na to da dožive orgazam sa partnerom kada ih on oralno zadovoljava, a pri tom one isto to rade njemu.