7 znakova da ste vatra u krevetu

Da li ste se ikada zapitali kakvi ste u odnosu na druge u seksu? To je teško proceniti jer nikada ne možete da budete sigurni da li vam drugi govore istinu, a i ne postoje oni koji su ‘isprobali’ seks baš sa svima…

Verovatno svi misle da su „seks mašine“ i da je iskustvo s njima nezaboravno, ali to baš i nije tako. Ipak, kako biste znali da li ste barem na pravom putu, postoje određeni znakovi koji otkrivaju da li ste zaista dobri u seksu ili bi ipak trebalo da se još potrudite.

Ovi znaci otkrivaju da ste odlični u seksu:

1. Osećate se povezano s partnerom

Dobar seks nije samo fizičko iskustvo, nego i osećaj povezanosti između dvoje ljudi, koji akciju u krevetu može da podigne na jedan sasvim novi nivo.

Da biste bili dobri u seksu, prvo treba da razumete takvu dimenziju povezanosti s partnerom, a mnogi kažu da je tantrički seks idealan način za izgradnju takve povezanosti.

2. Samouvereni ste

Samopouzdanje obično znači da ste dobri u tome što radite, a to se isto odnosi i na seks. Ipak, u seksu se to ne odnosi samo na pokrete koje pravite, već i na to kako se osećate u vezi svog tela.

Odličan ljubavnik/ica nije onaj ko se stalno brine zbog nečega, već je u stanju da se „izgubi“ u osećaju užitka s partnerom/kom.

3. Otvoreni ste za promene

Svi imamo neke omiljene radnje i neke koje baš i ne želimo da probamo.

Ipak, dobri ljubavnici su oni koji su otvoreni za promenu i ne boje se da isprobaju nove stvari.

4. Znate da slušate

Loši ljubavnici su obično oni koji su sebični, a zbog toga je slušanje želja i potreba svog partnera ili partnerke ključno za seks iz snova.

Uostalom, seks je iskustvo koje delimo s nekim i stoga je bitno obraćati pažnju na želje onog drugog. Bez komunikacije nije moguće biti dobar u krevetu.

5. Ne žurite

Ako imate naviku da „obavite“ seks što pre, budite sigurni da imate još mnogo toga da naučite.

Ključ je u tome da usporite i obratite pažnju na detalje, ali i da budete temeljni.

6. Radujete se seksu

Ako ste voljni za seks kada vas partner ili partnerka zavode, te i sami često inicirate seks, znajte da ste na dobrom putu.

Naime, odbijanje seksa nije baš seksi i vremenom može da dovede do zameranja u vezi. Uz to, spontanost je seksi, a teško je biti spontan ako nekome nikada nije do akcije.

7. Zaigrani ste u krevetu

Ako želite da budete dobri u seksu, zaigranost je ključ. Na kraju, seks je igra za odrasle i ako se zaigrate s partnerom/kom, oboma će iskustvo biti prijatnije, piše The Sun.

