8 najčešćih laži koje muškarci izgovore, a na koje padaju čak i najinteligentnije žene

Sigurno se dogodilo svakoj ženi da se osvrne na bivšu vezu i upita se: „Kako sam mogla biti toliko naivna?“

Kada smo ludo zaljubljeni obično je teško razmišljati razumno, što je razlog zašto žene često poveruju svim lažima koje muškarci izgovore.

Da vam se ovo ne bi opet dogodilo, predlažemo vam da pročitate sledeće primere najčešćih laži, tako da možete odmah da ih prepoznate sledeći put!

1. “Prenatrpan sam poslom. Verovatno ću morati da radim petkom i subotom uveče…”

Ako muškarac sa kojim ste već nekoliko godina odjednom menja svoje obaveze na poslu, morate da znate da je vreme da se oglasi alarm. Da, ima poslova u kojim je rad nakon radnog vremena više potreba nego što je izuzetak – ali ove stvari se ne menjaju preko noći.

Ako se ova promena desi iznenada, a vreme je pomalo sumnjivo, na primer večernji sati i vikendi, Vaš dragi verovatno ne provodi to vreme radeći na poslu već u zagrljaju druge žene. Možda nije loša ideja proveriti njegove nove obaveze…

2. “Zašto imam dva mobilna telefona? Jedan je za prijatelje a drugi za sve ostalo.”

Dva mobilna telefona su uvek predznak za alarm. Naravno, ima muškaraca kojima su dva telefona potrebna zbog očiglednih razloga – jedan za posao a drugi je privatni. Ali ako se drugi telefon iznenada pojavi, obično je to loš znak.

Ako je muškarac sklon švrljanju, verovatno će preusmeriti sve pozive sa svojom ljubavnicom na drugi mobilni telefon, pošto će mu biti lakše da održi tajnu. Obratite pažnju ako ostavlja jedan telefon u stanu redovno, dok drugi štiti svojim životom i nosi ga za sobom čak i kada ide u kupatilo.

3. “Zašto provodim toliko puno vremena sa njom? Stvarno nema razloga za brigu – mi smo samo prijatelji!”

Naravno da nema ničeg lošeg sa muško-ženskim prijateljstvom, a i većina muškaraca ima puno ženskih prijatelja sa kojima često provode vreme. Ali ako Vas njihovo prijateljstvo uznemirava jer osećate da postoji tu još nešto, Vaše šesto čulo možda i ne greši.

Da li se uvek nalaze sami i krije Vas od ove sumnjičave prijateljice? To sigurno nije dobar znak.

Da li se sreću na kafi nakon posla – ili provodi petak i subotu veče sa njom? Na sva ova pitanja morate imati odgovore pre nego što ga okrivite da Vas vara.

4. “Znam da je kasno – ali zašto ne bismo otišli do mog mesta na još jedno piće? Ne brini se, ne pokušavam da te odvučem u krevet.”

Svaki put kada muškarac izgovori rečenicu „Ne pokušavam da te odvučem u krevet“, on misli baš suprotno – nema sumnje oko ovoga. To ne mora da znači bilo šta loše – ako ste oboje za to, a vi niste već sa nekim, nema razloga da se ne predate strasti.

Takođe možete prihvatiti poziv za piće, a odbiti poziv za seks – ali ove situacije često mogu biti neprijatne i potencijalno opasne, pogotovo ako ste sa muškarcem kojeg ne poznajete dobro. Ako želite da izbegnete probleme, najbolje je da odmah odbijete poziv.

5. “Ne znam zašto me ova žena stalno zove i šalje mi poruke. Jedva je poznajem!”

Istina je da ima žena koje uznemiravaju muškarce iz neosnovanih razloga – ali verovatnoća da je Vaš dragi žrtva je vrlo niska. Ako njegov telefon konstantno zvoni i on odbija njene pozive, morate biti svesni da možda postoji razlog za to.

Takođe je vrlo moguće da Vaš dragi poznaje tu ženu mnogo bolje nego što on kaže. Naravno, to takođe može da znači da je žena deo njegove prošlosti kojom se on ne ponosi – ali je takođe vrlo verovatno da je ona deo njegove sadašnjice i da je to razlog zašto se pretvara da je ne poznaje.

6. “Izvini što ne zovem, bio sam veoma zauzet…”

Poziv u kojem Vas muškarac pita kako ste i kaže Vam da ima puno posla i da se nada da će Vas uskoro videti, a traje svega oko jedan minut – zbog toga smo u sumnji da je njegova zauzetost zaista razlog zašto ne može da odgovori.

Iz Vaše perspektive: ako zaista želite da pričate sa nekime, naći ćete vremena za njega – bez obzira koliko ste zauzeti. Muškarac koji je zaljubljeni će sigurno izdvojiti par minuta da makar pošalje kratku poruku svojoj dragoj, što je razlog zašto Vi zaista ne biste trebali prihvatiti ovaj izgovor.

7. “Napustiću ženu – ona nije prava za mene. Ali ti jesi.”

Ovo je laž koju su žene slušale i verovale vekovima – a i dalje uspeva. Ako vam se muškarac udvara, a oženjen je, morate to prihvatiti kao predznak za alarm – ako je to uradio bez griže savesti, onda mu verovatno nije ni prvi ni poslednji put.

Da je ozbiljno razmatrao da napusti svoju ženu ili partnera i okrene novi list, verovatno bi to već uradio – i ne bi mu trebao podsticaj u obliku nove veze da to uradi. Naravno, neki muškarci zaista napuste svoju ženu i žive srećno sa svojim novim partnerom, ali velika je šanse da ćete ipak slušati ovakve laži neko vreme.

8. “Znaš da te volim. Kako uopšte možeš da posumnjaš?”

Omiljena laž svih muškaraca koji nemaju iskrene namere. Svi ženskaroši znaju da žene padaju na obećanje večite ljubavi jer su čitale o tome u bajkama kada su bile devojčice, i u magazinima i knjigama sada kad su odrasle. Koja to žena još može da hladnokrvno odoli priznanju ljubavi uz nevin pogled maskiran suzama?

Ako vaš dragi koristi ovu rečenicu kada bi trebao da Vam dokaže svoju iskrenost delima, možete biti uvereni da nešto nije u redu. Nema ništa loše u romantičnim ispovestima – dok one ne postanu odbrambena taktika. U takvim slučajevima najbolje je spakovati njegove kofere istog trenutka – on više ne zaslužuje vašu ljubav, piše Republika.rs.

