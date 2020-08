9 seksualnih maštarija koje muškarci ne želi da vam otkriju

Poneke muške seksualne maštarije su nam poznate, ali devet muškaraca za Men’s Health otkrilo je maštarije koje bi rado oživili u krevetu, a koje nikada ne bi otkrili svojim partnerkama.

Din (27) kaže da bi voleo da njegova partnerka preuzme kontrolu i ponižava ga tokom vođenja ljubavi jer ga to uzbuđuje. „Želi dominu“, priznaje on.

Danijel (24) priželjkuje grupni seks. „To bi bilo ludo iskustvo, ali nikada nisam imao partnerku od koje bih to mogao d tražim. Morao bih da popijem mnogo alkohola da to uopšte i priznam“, rekao je.

Andrej (26) je zaluđen oralnim seksom. „Voleo bih da ponekad mogu tražiti od nje da mi pruži oralni seks, a da se pritom ne osećam kao da tražim da me opslužuje“, kaže.

Zejden (29) mašta o strastvenoj spontanosti. „Sviđa mi se kada žene agresivno i kreativno preuzimaju inicijativu, to me iznenadi. Ali, teško je tražiti od partnerke da bude spontanija“, rekao je.

Bil (21) oduvek sanja o vezivanju, a od same pomisli na to mu krv počne divljački da mu juri telom. „Uvek sam maštao o vezanju devojke, ali ne znam kako da to zatražim od nje. Volim da gledam ‘Zakon i red’. Znam da to može da krene u pogrešnom smeru“, kazao je.

Tomi (26) mašta o bezobraznoj devojci koja bi ga tokom seksa ‘počastila’ prljavim rečima.“Volim kada devojka govori prostote, ali bilo bi mi neprijatno da je zamolim da to i uradi. Takođe, nikako mi se ne bi dopalo da i ona to zamoli mene, da joj vratim istom merom, ne znam kako bih to izveo“, otkrio je.

Grantu (25) je najveća fantazija – seks u troje. Veoma bi želio da to proba. „Želeo bih seks u troje, ali ne bih voleo da povredim njena osećanja i navedem je da pomisli da mi se ne sviđa i da zbog toga tražim nešto više“, rekao je.

Bili (27) mašta o tome da doživi vrhunac dok je njegov polni organ između njenih grudi. „Oduvek sam maštao o seksu među njenm grudima, ali nikada to ne bih mogao da je pitam. Moglo bi da bude ponižavajuće“, kaže.

Sem (29) bi se mazio. „Ne želim da joj tražim da me mazi. Mislim da devojke nekako pretpostavljaju da momci ne žele da se maze, pa to ne rade, a mi im to nećemo tražiti“, rekao je ovaj mladić.

