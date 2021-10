Istina koju nije lako čuti: 9 znakova da ste loš ljubavnik

Treba uvek biti iskren prema sebi, naročito kada se radi o vođenju ljubavi.

Nije dobro da potcenjujete sebe u krevetu, ali još je gore ako mislite da ste sjajan ljubavnik/ljubavnica, dok je istina sasvim drugačija.

Seksolog Trejsi Koks izdvaja pouzdane znakove da ste loši u krevetu.

1. Ne masturbirate

– Postoji direktna povezanost između toga koliko često ljudi masturbiraju, koliko orgazama imaju i koliko uživaju u vođenju ljubavi – kaže Koks i dodaje:

– Ako znate kako da sebi priuštite zadovoljstvo to znači da razumete svoje telo i kako reagujete na seksualne stimulanse, a znate i koje tehnike vam najviše odgovaraju. Redovni orgazmi pomažu u održavanju snažnog i stabilnog libida.

2. Previše ste fokusirani na vrhunac

Ako procenjujete uspešnost polnog odnosa po tome koliko je orgazma imao svako od vas, skroz ste promašili poentu svega. Seks je čitavo putovanje, a ne samo stizanje do cilja. Pravi ljubavnik će partnera što je duže moguće držati blizu vrhunca, ali mu neće dopustiti da ga doživi.

Umesto da jurišate prema cilju, setite se da vrhunac traje nekoliko sekundi, a vođenje ljubavi može da traje satima.

3. Preskačete predigru

Za odlično vođenje ljubavi oboje moraju da budu zagrejani – fizički i psihički. Naravno, ponekad ste oboje toliko uzbuđeni da ne možete da dočekate odnos, i to je dobro.

– Ali, u većini slučajeva predigra je nužna, naročito ženama. Vagina mora da se navlaži i raširi kako bi odnos bio prijatan, a do toga se dolazi predigrom. U tome ne uživaju samo žene. Istraživanja pokazuju da što više vremena muškarci potroše na predigru, više uživaju u seksu, a orgazmi su im intenzivniji – navodi Trejsi.

4. Imate lošu sliku o svom telu

Ako ne možete da se opustite tokom vođenja ljubavi, verovatno nećete biti dobar ljubavnik. Morate da se osećate prijatno u svojoj koži i da se ne stidite da pokažete telo partneru da biste mogli da uživate u vođenju ljubavi, dodirima… Problemi sa lošom slikom o sopstvenom telu kvare seks za oboje.

5. Ne uzvraćate oralni seks

– Jedna je stvar reći partneru da ne uživate u davanju ili primanju oralnog seksa, a sasvim drugo očekivati da partner vas oralno zadovolji, a vi nećete njega. Pružanje oralnog seksa bez pitanja, s entuzijazmom i zato što volite da partneru pružite uživanje, zaštitni su znakovi svakog velikog ljubavnika- smatra Koks.

6. Bojite se da probate nove stvari

– Ako se osećate neprijatno zbog malo eksperimentisanja u krevetu i to izbegavate, jer se bojite da ne ispadnete nastrani, a u stvari to želite, tada se ne možete zvati dobrim ljubavnikom. Bolje je da se upustite u to bez obzira na početni osećaj neprijatnosti, nego da budete potpuno predvidljivi i dosadni u krevetu. Ako želite da budete dobri u krevetu, morate ponekad da malo rizikujete. Prijatno ćete se iznenaditi, i to češće nego to mislite – savetuje Trejsi.

7. Ne tražite ono što želite (ili ne znate šta želite)

Očekivati da će vam partner čitati misli i tačno znati šta želite je pomalo nezrelo i nerealno.

– Znanje o vođenju ljubavi nije nešto s čime se rađate. Seksualne veštine učite kroz iskustvo i komunikaciju sa svojim partnerom. Ako ne znate što vas vodi do vrhunca, kako bi vaš partner to mogao da zna? Ako znate šta želite, ali to ne govorite partneru, u čemu je svrha? Seks ne bi trebao da bude kviz u kojem partner pokušava da pogodi vaše želje – kaže Koks.

8. Ne pitate partnera šta mu se sviđa

Još gore od toga da partneru ne govorite šta želite je da se uopšte ne trudite da saznate šta bi njega obradovalo u krevetu.

– Svi imamo svoje posebnosti. Pretpostavka da jedna tehnika “uspeva” kod svih je uobičajena, ali je pogubna za dobar seks. Ne plašite se da pitate partnera da li nešto radite “kako treba”. Na primer, ako dobro reaguje na nešto što se uradili, znači da mu se to sviđa. Ali, najbolji i najfikasniji način da saznate šta vaš partner zaista želi je da ga to i pitate – tvrdi Trejsi.

9. Uvredite se zbog iskrenosti

– Nema nikakvog smisla da se ljutite ako vam partner daje povratne informacije i izražava ono što želi. Na primer, ako mu zamerite što je tokom odnosa sugerisao da se pomerite malo u levo, usporite ili ubrzate, ne možete se zvati velikim ljubavnikom. Takve stvari ne treba da smatrate kritikom već da budete srećni što govori šta mu se i kako sviđa – zaključila je Trejsi Koks.

