Ako ne želite da eksperimentišete probajte ovu pozu, garantuje najjači orgazam ikad

Uvedite novitet…

Jasno nam je da neki ljudi ne vole previše da eksperimentišu, ali igrarije u krevetu treba „začiniti“ nekom drugačijom pozom s vremena na vreme.

Iz tog razloga, „Amazonka“, poza koja podseća na misionarsku, dozvoljava partnerima da zamene uloge, odnosno da partnerka bude ta koja je dominantna i koja diktira ritam.

Kako se izvodi

U ovoj pozi, muškarac je taj koji je u misionarskom položaju savijenih nogu u kolenima, odnosno, leži na leđima u krevetu.

Partnerka je sa gornje strane u čučećem položaju i njena kolena su pored partnera. Penetracija može biti duboka ukoliko onaj ili ona koji su na vrhu tako odluče.

– Mislim da bi ovo mogao biti zabavan prelazni položaj – onaj koji je dobar kad želite brzo da se uzbudite, ali u kom ne možete dugo da ostanete, pa ćete verovatno poželeti da pređete u položaj koji nudi više komfora i konkretniju stimulaciju klitorisa – kaže Ian Kerner, doktor, seksualni terapeut.

Prednosti

Kako Kerner tvrdi, ova pozicija olakšava da dođe do kontakta oči u oči i do seksualne povezanosti. Ipak, on objašnjava da je bitno da osoba koja se nalazi na vrhu ima lep oslonac i sposobnost da održi položaj.

Stimulacija između klitorisa i G tačke varira, ali dobra stana je što osoba koja se nalazi na vrhu ima slobodne ruke da ručno stimuliše klitoris.

Ova pozicija bi takođe mogla biti izuzetno dobar način za postizanje zajedničkog orgazma, kaže Kerner. Idealna i za korišćenje seksualnih igračaka poput vibrirajućeg prstena ili vibratora.

Druga strana “Amazonke”

Kerner tvrdi da je pre svega potrebna stabilnost, snaga i fleksibilnost kako bi se poza izvela kako treba, a to ne mogu svi.

Kao i sa bilo kojim novim položajem za seks koji pokušavate da se izvedete, komunikacija je ključna za održavanje sigurnosti. Ukoliko se osećate nelagodno, prekinite sa tim položajem, ipak je najvažnije da uživate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.