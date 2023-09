Ako partner ili partnerka zatvara oči tokom seksa, to može da znači samo jedno tvrdi stručnjakinja

Kontakt očima je jedna od najvažnijih stvari kada je govor tela tokom intimnog odnosa u pitanju.

Stručnjaci kažu da zatvaranje očiju mnogo govori o našem odnosu prema intimnom činu, a razna istraživanja su pokazala da duži kontakt očima vodi do povećanih strasti. Ipak, mnogi ljudi se bez kontakta očima ne osećaju sigurno ili povezano sa svojim partnerom.

– Ako se to događa svaki put kad vodite ljubav, logično je da se pitate da li tako treba da bude – kaže edukatorka za intimne odnose i vodeći stručnjak za intimnost Džidži Engl (Gigi Engle).

Dodaje i da kontaktu očima pridajemo veliku važnost, naročito kada je reč o sastancima i vezama.

– Istraživanje je pokazalo da duži kontakt očima vodi do povećanog osećaja strastvene ljubavi prema partneru, a neki ljudi bez njega se osećaju nesigurno ili nepovezano sa svojim partnerom. Mnogima je kontakt očima tokom intimnog odnosa način stvaranja bliskosti, a kad su nečije oči zatvorene, to možete da izgubite – kaže ona i dodaje da ipak nema ničeg lošeg u zatvaranju očiju tokom intimnog odnosa.

Naprotiv, nekima čak može da pomogne da se osećaju povezanije sa svojim telom i manje teskobni, prenosi Objektiv.rs..

– Neko će tokom odnosa zatvarati oči jer je to uradio tokom svojih prvih intimnih iskustava i sada to čini automatski – objašnjava Engl i savetuje sve one kojima smeta kad partner zatvori oči: “Objasnite partneru ili partnerki kako se osećate kada zatvori oči, ali bez svaljivanja krivice. Kada možete da objasnite zašto volite određenu stvar tokom odnosa, imaće puno više smisla.“

