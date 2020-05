Ako ste raskinuli zbog jednog od ovih razloga, možete se nadati pomirenju

Ljubavni odnosi nisu savršeni, niti su uvek uzbudljivi ili romantični. Svaka veza ima svoje komplikacije i probleme. Takođe, ponašanje partnera u vezi nije isto. Dok neki imaju strpljenja i razumevanja za sve, drugi se „raspadaju“ iz najobičnijih razloga.

Morate shvatiti da veza može biti zahtevna i izazovna. Ako se rastajete od partnera, učinite to iz pravih razloga, a za sve one koji su već raskinuli vezu, evo razloga zbog kojih to nije bilo vredno, prenosi, TOI.

Shvatite da je za sve i svakome potrebno vreme. Ne morate stalno da budete zajedno, sasvim je normalno i prirodno da imate vreme samo za sebe. U suprotnom veza vam može postati iscrpljujuća i monotona.

Mnoge veze su se završile zato što jedan od partnera još uvek razmišlja o bivšoj/bivšem. Iako u prošlosti niste imali prijatno iskustvo u ljubavi, to ne znači ne trebate više nikada voleti.

Ljubav može biti „zastrašujuća“. Može toliko tražiti od vas, a opet ništa ne dati zauzvrat. Uvek postoji strah da ćete ulaskom u vezu izgubiti previše. Ali ponekad, čak i kad znate da ste upoznali pravu osobu, koja je spremna da vam pruži svu sreću u životu, strah od predanosti i gubitka ostalih stvari sprečava vas da mu/joj pružite priliku.

Kad ste u vezi, vaš život se menja. Dok gledate fotografije svojih prijatelja na društvenim mrežama, dovodite u pitanje mnoge stvari. Ali, to ne bi trebalo da bude razlog raskida. Uvek možete uzeti malo slobodnog vremena i „istražiti“ ono što smatrate da vam nedostaje u životu.

Posao i ljubavne veze zapravo ne idu zajedno, pogotovo kada ste na vrhuncu karijere. Ali, prepustiti se samo partneru, može biti previše brza odluka. Uvek postoji način održavanja ravnoteže između vašeg posla i ljubavnog života. Ako uspešno izgradite taj balans, ne samo da ćete postići svoje ciljeve, već ćete imati i nekoga s kime ćete ih slaviti.

Najlakše je kao razlog za raskid navesti činjenicu da nečim niste zadovoljni. Koliko god to bilo lako reći, jednako je teško pronaći razloge svoje nesreće i umesto da raskidate, pokušajte da zajedno s partnerom pronađete rešenje. Nemojte samo zanemariti sav trud koji je vaš partner uložio kako bi veza funkcionisala.

Svaki odnos prolazi kroz teške faze, ali to nikada ne bi trebalo da bude izgovor za raskid. Ako ste raskinuli s partnerom zbog sitnih rasprava i nesuglasica, onda je krivac za to sigurno bio samo vaš ego.

Naravno, svaki odnos započinje lepo, ali činjenica je da će se strast vremenom smanjivati i to je stvarnost koju svi moraju prihvatiti. S vremenom one nesavršenosti i mane postaju vidljive, ali umesto da ih koristite kao razlog za raskid, pokušajte da ih prihvatite kao prirodni deo veze, prenosi Klix.