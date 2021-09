Ako svom muškarcu kažete ove 4 rečenice, poludeće za vama

Na neke izjave svojih lepših polovina muškarci su posebno osetljivi.Oni prosto obožavaju kada im partnerka uputi ove rečenice zbog kojih padaju kao pokošeni.

Evo koje 4 rečenice će izludeti svakog muškarca:

Izgledaš lepo

Ne treba samo da vama muškarac udeljuje komplimente, nekada vi dajte njemu koju pohvalu na račun izgleda.

U pravu si

Žene su često sklone tome da teraju po svom i kada nisu u pravu. Treba da iskazujete svoja mišljenja, da jasno kažete neke stvari, ali isto tako treba priznati i svoju grešku.

Kada je vaš partner u pravu, priznajte mu to i recite da ste pogrešili. Potrebno je znati preuzeti odgovornost za svoje postupke, zar nije tako? Slobodno mu recite kada bude u pravu, značiće mu.

Možeš li mi pomoći?

Muškarci vole kada se osećaju muževno i korisno. Vole to kada priskoče devojci u pomoć. To im je način da je bolje upoznaju, ali isto tako i da se zbliže. Ovaj trik možete iskoristiti i kada mislite da se on oseća loše i beskorisno. Dobićete priliku da lakše započnete neku temu, a i njega ćete oraspoložiti jer će vam pokazati koliko je sposoban zaista.

Volim tvoj… (deo tela po želji)

Ponekad je određenost poželjna u datim situacijama. Da se ne lažemo, svi znamo šta bi muškarci najviše voleli da im pohvalite, ali možete i improvizovati. Kako god, njima će i te kako prijati kada im nešto takvo kažete i bukvalno će pasti pred vas.

