Ako vam nikako nije do seksa, prestanite da radite ovo i brzo ćete poboljšati libido i vratiti žar u vezu

Naizgled bezazlene navike mogu ugroziti strast u vezi.

Ribicu, miša ili malog medu teško je zamisliti kao mačo muškarca koji pruža višestruke orgazme, a tepanje u krevetu treba u potpunosti zaboraviti jer ubija libido, a s njim i mogućnost zajedničkog orgazma.

,,Tepanje dehumanizuje partnera i deseksualizuje ljubavnu vezu“, upozoravaju autorke knjige ‘Stop calling him honey and start having sex’ i napominju kako parovi koji su opterećeni decom i poslom ne smeju da prestanu voditi ljubav.

,,Imamo toliko visoku stopu razvoda zbog nedostatka seksa u vezama“, napominje Džulijen, koja upozorava da tepanje nije jedina loša navika nesrećnih parova.

Otvorena vrata u toaletu takođe deluju kao anti-afrodizijak. Za dobrobit veze partneri ne bi trebali jedno drugom ulaziti u kupatilo jer ove aktivnosti ubijaju romantiku, a slično deluje i prekomerno gledanje televizije.

,,Kako biste vratili iskru u spavaću sobu, izbacite televizor. Ako je gledanje u šarenu kutiju beg od problema, onda ima poguban učinak na vezu“, savetuju autorke.

Sve što ubija rutinu može poslužiti kao afrodizijak

Bilo da je reč o slatkišu, omiljenoj knjizi ili cveću, i najmanje neočekivano pokazivanje pažnje se računa. Tako je i u spavaćoj sobi. Najbolji afrodizijak je sve ono što ubija rutinu. To ne znači da morate uvežbati špagu i raditi salto u krevetu, i novi veš i duža predigra mogu da posluže svrsi.

Počnite da zavodite pre nego što se partner vrati kući. Pošaljite mi seksi poruku ili ga nazovite tokom stanke za ručak i recite me o čemu maštate. To će rasplamsati strast kod vas i kod partnera i održati je do povratka s posla.

Bez trenerke ili viklera

Možete li se prisetiti što ste nosili na prvom sastanku? Partneri koji provode dane u starim pocepanim trenerkama i raščupane kose šalju poruku da njihova ljubav nije vredna truda, što rezultuje oskudicom u spavaćoj sobi.

Za malo seksa dom ne mora postati modna pista, ali uređivanje za partnera jača ženama libido, bolje se osećaju same sa sobom, a i samopouzdanje im je veće što vraća uspavanu strast u vezi, pišu autorke.

Vratite strast u svoju vezu

Počnete li izbivati iz kuće zbog kursa slikarstva, npr, ili se ponovno zanimate za fotografiranje, partneru će se svideti neočekivan nalet kreativne energije.

Počećete mu nedostajati na kauču ispred TV-a, što će ga potaknuti da se i on pokrene i razbije rutinu. Zbog većeg zadovoljstva neće nedostajati ni uzbuđenja pod čaršafima, prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.