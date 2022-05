Ako vaš partner ima „manji ponos“ probajte ovu pozu, uživaćete oboje

Promena je uvek dobrodošla, a može da se ogleda i u isprobavanju nove poze. Ovo naravno ne znači da treba da isprobavate nešto previše komplikovano, ali nešto što ne iziskuje previše fizičke spremnosti vam, sigurno, neće naškoditi.

Ukoliko do sada već niste, vreme je da isprobate „G-force“ pozu. Partner preuzima svu kontrolu, a vas će dovesti do ludila.

Poza je vrlo jednostavna. Lezite na leđa i savijte noge u kolenima, partner neka klekne ispred vas. Neka on zatim, vaša stopala premesti sa svake strane svog torzoa, jer ćete, na taj način, imati bolji oslonac za vreme penetracije.

Za seks u ovoj pozi je potrebno imati određenu snagu, a ona vam omogućava da se okrenete i eksperimentišete sa penetracijom pod raznim uglovima. Ili da jednostavno ležite i prepustite se partneru i uživate, prenosi 24sedam.rs.

Još jedna dobra strana tove poze je to što on ima slobodne ruke samo za vas, a to je idealno ako želite u igru da dodate i vibrator kako biste povećali intenzitet užitka, prenosi Prva.rs.

Treba napomenuti da je ova poza odlična za momke s manjim polnim organom.

