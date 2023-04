Ako želite dobar brak sa razvedenim muškarcem, ovo morate da znate!

Razvod je u današnje vreme sasvim normalna stvar koja može da se dogodi svima nama. Kada upoznate nekoga ko se nedavno razveo, ne treba da ga osuđujete, već je potrebno da ga razumete. Osim toga, stvari su totalno čiste jer niste u opasnosti da ste s nekim ko krije da je u braku. Ne morate se skrivati, nesmetano možete da mu šaljete poruke u svako doba dana, svuda ćete izlaziti zajedno. Međutim, razveden muškarac iza sebe već ima brak i prošao je tom stazom na kojoj su se mnogi sapleli. Zbog toga nije potrebno da se plašite, ali morate da znate sa kakvom vrstom čoveka imate posla i šta od njega možete da očekujete. Najzad, jedna priča je upoznati muškarca koji je imao jedan brak u prošlosti, a potpuno druga sresti se s nekim ko ih je imao više i kome nije problem da u bračnu zajednicu uđe brzo i da još brže iz nje izađe.

Jedno pitanje koje treba da mu postavite: Pitajte da kakav mu je bio brak, pustite ga neka priča.

Ovo pitanje je veoma važno kako biste shvatili kakva je on osoba, da li se trudio da spasi brak ili ne. Na taj način možete mnogo toga saznati o njegovom karakteru i o tome da li je on spreman za ozbiljnu vezu sa vama. To je samo jedan deo pitanja koja mu ne morate direktno postaviti, nego je dovoljno da ga kroz priču navedete da iskreno priča o svemu. Veoma je bitno da budete upoznati sa njegovom prošlošću pre nego što odete korak dalje s njim. Na ove stvari posebno obratite pažnju:

1. Način na koji govori o supruzi

Loš je znak ako za nju ima smao najgore reči. Pravi muškarac nikada neće odavati tajne žene sa kojom je živeo, intimne detalje, niti ružno govoriti o njoj. Ono što se događa između dvoje ljudi treba da ostane samo njihovo. Ako o bivšoj ženi govori s poštovanjem, to je znak da ume da prepozna prave vrednosti i da pamti lepe trenutke.

2. Njegov odnos sa decom

Deca razvedenih roditelja često žive sa majkom, ali postoje i one situacije u kojima žive sa ocem. Ako vaša veza postaje sve ozbiljnija, morate da budete spremni da i ta deca postanu deo vašeg života. Radujte se ako brine o njima i ako imaju prisan odnos, ako se redovno viđaju i ako preuzima obaveze oko njih. Muškarac koji zanemaruje svoje potomstvo u korist nove žene koju upoznaje i započinje vezu, nije nikakav dobitak. Sutra će sa vama možda ponavljati iste greške.

3. Kako posmatra prošlost

Razvedeni muškarac ima prošlost koja ne sme biti obavijena velom tajne. Podignite taj veo ženski i nežno ako ste se iskreno zaljubili. To zahteva hrabrost, ali i uliva nadu da će vaša veza potrajati i imati srećan kraj.

