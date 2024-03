Analizirali 30.000 uspešnih veza: Najskladniji parovi komuniciraju upravo ovako

Džon Gotman i Džuli Švarc Gotman su supružnici, ali i poslovni saradnici – ova dva psihologa su u braku više od 35 godina, a svetski su poznati po svom radu na razumevanju muško-ženskih odnosa, ali i predviđanju razvoda.

– Zdrava veza ne znači da u njoj nikada nema svađa. Parovi mogu da imaju razmirice i da dalje budu tu i podržavaju jedno drugo. Kao psiholozi, mi smo u srećnom braku 35 godina i otkrili smo da je prilikom svađa misija svako od pojedinca da dozvoli sebi da bude ranjiv – da napad i odbranu pretvori u otvorenost i samootkrivanje – kažu oni.

Kada dođe do sukoba, najsrećniji i najuspešniji parovi koriste jezik popravke i saradnje. Ovo je nešto što svako može da nauči da uradi.

Organizovali smo naše predloge u šest kategorija fraza prema onome u kojoj vrsti one pomažu. Ovo su isprobane fraze za smirivanje eskaliranog sukoba, koje smo utvrdili i izvukli iz godina i godina prakse i analiziranja preko 30.000 parova.

1. „Osećam se…“

Fraze iz ove grupe koristite kada vam je potrebna pomoć da izrazite svoje emocije u trenutku. Primeri: „Jako sam zabrinuta“; „To je zvučalo kao uvreda“; „Osećam se kao da me uopšte ne razumeš“.

2. „Moram da se smirim”

Fraze iz ove grupe koristite kada počnete da se osećate preplavljenim i/ili vam treba trenutak da se saberete. Primeri: „Treba mi tvoja podrška u ovom trenutku“; „Samo me saslušaj i pokušaj da me razumeš“; „Možeš li da me zagrliš?“; „Ovo mi je važno. Molim te, saslušaj me“.

3. „Žao mi je“

Fraze iz ove grupe koristite kada vam je potrebna pomoć da formulišete izvinjenje. Primeri: „Moja reakcija je bila preterana. Izvini.“; „Pusti me da ponovo pokušam.“; „Želim da budem nežnija prema tebi sada, ali ne znam kako“.

4. „Zaustavi prepirku“

Fraze iz ove grupe koristite kada vam treba pauza od prepirke ili ozbiljnog razgovora i osećate se preplavljeno. Primeri: „Možda grešim u vezi ovoga.“; „Molim te, hajde da prekinemo sa svađom na neko vreme.“; „Hajde da počnemo ispočetka“.

5. „Hajde da rešimo stvari“

Fraze iz ove grupe koristite kada želite da pokažete partneru da se slažete sa njim ili hoćete da se nađete na pola puta. Primeri: „Slažem se sa nekim stvarima koje si rekao.“; „Nikada nisam razmišljala o tome na taj način.“; „Šta te brine u vezi toga i toga?“.

6. „Cenim te“

Fraze iz ove grupe koristite kada želite da se pomirite i da dodate pozitivan ton razgovoru. Primeri: „Volim te.“ ;“Razumem.“ ;“To nije tvoj problem, to je naš problem.“; „Hvala ti za…“; „Shvatam šta hoćeš da kažeš“.

Male fraze mogu da „izvuku stvar“ i spreče velike razdore.

Zamislite pomirenje i rešavanje nesuglasica kao bilo šta što može da preusmeri razgovor ka nekim pozitivnijim stvarima. Neka vam to bude cilj i radite kao tim kako bi bili otvoreni jedno prema drugom.

Osnovna fraza za rešavanje razdora je direktno izvinjenje. „Žao mi je“ ili „Žao mi je što sam to rekao, pokušaću ponovo“. Takođe, možete upotrebiti izjavu koja pokazuje da imate empatiju za svog partnera i da shvatate kako se oseća: „Razumem kako se osećaš“ ili „Kada to tako kažeš, to ima smisla“. Zapamtite, ono što određuje uspeh ili neuspeh svake veze je način na koji svako od vas dvoje reaguje na pokušaj da popravite stvari međusobno.

