Bizaran fetiš zavladao među parovima, a OPASAN je!

Dobro razmislite pre nego što se upustite u ovakve „igrice“…

Seks je nepresušan izvor inspiracije. Ali, nekad nas odvede na strane koje mogu biti potencijalno veoma opasne.

Davljenje je jedan od poslednjih bizarnih trendova, koji se pokazao kao izuzezno stimulativan za neke ljude. Ipak, ukoliko ne znate kako se tehnika pravilno izvodi, možete ozbiljno povrediti drugu stranu, a to je upravo ono što, verujemo, niko ne želi.

Stručnjaci su na portalu Men’ s Health, objasnili šta je to o čemu MORATE voditi računa, ako se upustite u ovakav tip seksualnih igricam jer su izuzetno opasne. Jedno je videti nešto tog tipa u filmovima, a realan život je druga stvar. U filmovima je sve snimljeno, dok u realnom životu posledice mogu biti kobne.

U nedavnom istraživanju iz 2019. godine, koje je sprovela Debi Herbenik, profesorka i nauččnica na Univerzitetu i institutu za javno zdravlje Indiana, 23 od 347 ispitanica opisala je osećaj straha tokom seksa, jer ih je partner neočekivano pokušao zadaviti.

Ako je već tako, postavlja se pitanje zašto se tako nešto uopšte i radi?

“Za muškarce, davljenje do orgazma može da ima euforični efekat kada su blizu vrhunca, ali morate uvek da budete veoma oprezni. Žene mogu da imaju intenzivnije orgazme kada su u kombinaciji sa prekidanjem daha”, rekla je Lia Holmgrin trener za intimu i veze.

Davljenje može da ide i dalje od jačih orgazama. Ovako oba partnera mogu da ispituju svoje uloge tokom seksa. Davljenje može da utiče na kontrolu i potčinjavanje. Ukoliko date nekome dozvolu da vas davi ili obrnuto, onda ste spremni na dominaciju i submisivnost u krevetu. Ovde svako od nas ima priliku da se prepusti nečijoj kontroli ili da je preuzme.

“Davljenje je čin predaje, kada u potpunosti verujemo jedno drugom, a dominantni partner ima kontrolu bukvalno nad životom submisivne strane”, rekla je Holmgrin.

Takođe, ističe se da postoji veliki problem u tome kako neki ljudi vide davljenje.

“Davljenje je često u porno filmovima, naročito sa muškarcem koji je dominantan, pa mnogi vide ovu agresivnu akciju kao dokaz muškosti. Oni smatraju da seks tako treba da izgleda”, kaže Daniel Seint, seks edukator koji drži radionice vezane za seks.

To što ćete da gledate davljenje u porniću i kako se to radi, ne znači da znate tehniku davljenja u potpunosti. Ukoliko to uradite pogrešno možete da dovedete do ozbiljne povrede, pa čak i smrti.

Ukoliko ne znate šta radite, niste dogovorili granice i ne znate dokle smete da idete držite se dalje od svega toga.

“Ukoliko želite da davite partnera, to mora da bude bezbedno, oprezno i uz pristanak. Nemojte da isprobavate davljenje ili kontrolu disanja kada ste pod dejstvom alkohola ili droge, kada partner nije na to pristao i niste razgovarali o tome pre početka”, upozorava Holmgrin.

Davljenje treba da bude nežno, jer ne odgovaraju svima podjednako isti pritisak i položaj ruke. To je onda neugodno, nije seksi i može da bude super opasno. Postavite granice i poštujte dogovor sa partnerom kako biste oboje uživali, objasnili su stručnjaci za Men’ s Health.

