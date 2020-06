Brak bez seksa: Zašto dolazi do toga i kako ga sprečiti?

Ljubav i brak idu zajedno, ali šta je kad su u pitanju seks i brak? Naučnici tvrde da je to već sasvim druga priča. Istraživanja su pokazala da je brak bez seksa danas sve učestalija pojava. Zašto do toga dolazi i kako sprečiti izumiranje seksualnog života u bračnom odnosu?

Prema rezultatima istraživanja jednog američkog instituta, 12 posto bračnih nije imalo seks u poslednja tri meseca. Drugo istraživanje pokazalo da u proseku 20 posto supružnika u poslednjih godinu dana nije imalo seks. Ipak, stručnjaci za brak tvrde da takvi rezultati i nisu začuđujući. Seksualni terapeuti otkrivaju da su upravo odnosi bez seksa jedan od najčešćih problema njihovih klijenata.

Ljudska se seksualnost s godinama mijenja i razvija, ovisno o zdravstvenim, hormonalnim i drugim životnim promjenama s kojima se susrećemo prilikom starenja. Iako su takve pojave sasvim uobičajene, mnogi su ljudi zabrinuti i pitaju se jesu li im seksualni život i brak u nevolji.

Zbog čega s godinama nestaje požuda? I šta učiniti po tom pitanju?

Šta znači biti u braku bez seksa?

Odgovor nije nimalo jednostavan. Neki stručnjaci tvrde da je brak bez seksa onaj u kojem parovi imaju seks manje od devet puta godišnje. Drugi tvrde da je besmisleno i da sve zavisi od nečijih sopstvenih preferencija, navika i načina života.

Nije stvar u tome koliko puta, već je bitno to kako supružnici doživljaju te brojke. Neki se seksaju dvaput godišnje i to im je sasvim ok. Kod mnogih parova postoji želja za seksom, ali možda zbog velikog broja obaveza ne stignu biti intimni u onoj meri koliko bi hteli. U odnosu bez seksa, između partnera postoji pravi razdor i hladnoća koju je teško prevladati.

Kakvu ulogu ima libido?

U dugoročnim odnosima i brakovima, nizak libido često je jedan od uzroka zbog kojih dolazi do braka bez seksa. Vrlo često jedan od partnera ne želi da ima seks toliko često kao onaj drugi, stoga je veća verovatnoća da ovaj drugi bude nesrećan.

Mnogi ljudi pretpostavljaju da se problemi javljaju zbog inherentnih razlika u muškom i ženskom libidu. Iako se misli da muškarci žele više seksa, a žene manje, istraživanja su pokazala da to nije pravilo. Ali uverenja o takvim stereotipima i dalje postoje i mogu uzrokovati neke od glavnih emocionalnih problema u braku.

Poređenja s drugima su besmislena

Još jedan od izazova koji često dovodi do problema je pretpostavka da drugi imaju bolji seksualni život od vas. Ili pak se upoređuju sadašnja seksualna iskustva s onima iz početka odnosa. To je sasvim besmisleno jer ne možete upoređivati sadašnji seks s onim kakav ste imali kada ste bili ludo zaljubljeni jedno u drugo, tvrde psiholozi. Kada je seks u pitanju, treba znati razlikovati kvalitet od kvantiteta. Mnogi bračni parovi osećaju dužnost da imaju seks što je sasvim pogrešno uverenje. U seksu treba uživati, bez obzira događa li se on jednom godišnje ili pak nekoliko puta nedeljno.

Najčešći razlozi koji dovode do braka bez seksa

Nije neuobičajeno da se čak i oni parovi koji su imali super seks s vremenom susretnu s nedostatkom seksa u odnosu. S vremenom se libido menja zbog fizičkih, mentalnih ili emocionalnih razloga. Neke od razloga koji dovode do braka bez seksa, navodimo u nastavku.

Bolesti

Bol u leđima, artritis i depresija u srednjim godinama postaju sve češći i to može dovesti do problema sa seksualnim životom. Sama bolest može biti takva da ograničava seksualnu aktivnost ili pak određeni lekovi smanjuju želju za seksom. Muškarci često imaju problema s erekcijom, ali stide se da o tome govore.

Gojenje

U 40-im održavanje linije postaje sve teže pa mnogi dobijaju na kilaži. Neki zbog toga imaju problema s nedostatkom samopouzdanja, a naročito se to odnosi na žene koje počinju da se stide sopstvenog tela. Kako se telo menja, menja se i nivo fizičke privlačnosti.

Umor

Umor je simptom mnogih zdravstvenih stanja, a može biti i nuspojava mnogih lekova, ali i modernog načina života uopšte. Kvalitetan san je bitan ako želite po podstaknete svoj libido.

Stres

Stalna napetosti može loše uticati na seksualni život ili čak izazvati hormonalne poremećaje koji negativno utiču na libido. Stres je danas uobičajen u svačijem životu zbog mnogih obaveza i tempa života koji svi vodimo. Da biste smanjili nivo stresa, pronađite efikasne načine za opuštanje.

Dosada

Upravo je dosada jedan od najčešćih uzroka koji dovode do odnosa bez seksa. Parovi koji su zajedno deset i više godina zaborave na to šta znači eksperimentisati.

Ljutnja

Loše emocije, ljutnja i slični problemi koji postoje unutar odnosa takođe negativno utiču na vaš libido. Neki se ljudi godinama ljute na svog supružnika zbog laganja ili varanja. Takve negativne emocije izazivaju mnoge frustracije i probleme na kraju.

Kako vratiti strast u odnos?

Sasvim je uobičajeno da se nivo libida menja s godinama i da seks postaje ređi, ali brak ili odnos bez seksa ne ni smeli ni trebalo da prihvatite. Seks je deo svakog zdravog odnosa i omogućava održavanje intimnosti i povezanosti između partnera.

Iskreni razgovor

Imate li problema s nedostatkom seksa u odnosu, najpre o tome morate iskreno razgovarati s partnerom i zajednički odlučiti da želite da taj problem i rešite. Terapija kod seksualnog terapeuta može biti od velike pomoći.

Samo to učinite

Jedna od prednosti kod žena, u poređenju s muškarcima, je činjenica da one mogu imati seks i kad im nije do toga. Iako to možda zvuči kao pogrešna stvar, sam čin seksa mogao bi da podigne vaš libido. Razmišljajte o tome kao o načinu koji će vam pomoći da poboljšate intimnost s partnerom.

Podelite svoje fantazije s partnerom

Svako ima seksualne fantazije i želje, a razgovor o istima s partnerom mogao bi vas oboje uzbuditi i probuditi potrebu za njihovo ostvarenje.

Začinite seksualnu rutinu

Čak i male promene u vašoj seksualnoj rutini mogu poboljšati vaš odnos i vratiti strast. Menjajte poze i nemojte uvek voditi ljubav na istom mestu. Budite otvoreni za eksperimentisanje i istraživanje.

Razgovarajte o seksualnim željama i potrebama

Normalno je da se s godinama menjaju naše preferencije kad je seks u pitanju, a o tome bi svakako trebalo da razgovarate s partnerom. Budite iskreni i razgovarajte o tome šta vas uzbuđuje.

Redefinišite pojam ‘seksa’

Seks ne mora uvek da bude vaginalni i ne mora se završiti s orgazmom. Nemojte zanemarivati vrednost maženja s partnerom. Uživajte u predigri. Čak i intimni dodiri puno znače i mogu poboljšati vaš odnos. Izađite na romantičnu večeru, pripremite vruću kupku i uživajte u svakom zajedničkom trenutku koji će vam omogućiti da popravite svoj odnos.

Nemojte odustati

Ljudi koji su dugo s jednim istim partnerom često pretpostavljaju da je normalno da u odnosu ima sve manje seksa pa ne treba ni da se trude. Ali stvari su zapravo suprotne, otkrivaju stručnjaci. Što ste duže s nekim, to su veća očekivanja i potrebno je uložiti više truda. Dakle, nemojte se obeshrabriti.

