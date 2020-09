Da li biste oprostili prevaru?

Održavati ljubavnu vezu zdravom i bez skretnica, nije uvek jednostavno.

Brojni su faktori koji utiču na ponašanje osoba u vezi i dovode do neverstva. Iako ne dovodi svako neverstvo do raskida veze, velika većina istih stvara probleme, izaziva dalje sumnje i dovodi do nestabilnih odnosa u vezi. Psiholozi tvrde da osobe u vezi ili braku varaju iz nekoliko razloga:

osećaju se usamljeno u vezi/braku

nesigurni su u svoja osećanja prema partneru

nesigurni su u partnerova osećanja

dosadila im je monotonija u vezi/braku

neverstvo je rezultat njihovih navika iz mladosti (pre veze ili braka)

traže izlaz iz nesrećne veze/braka

pokušavaju da nadoknade izgubljeno ukoliko su rano ušli u brak ili su u dugoj vezi

Dakle koji god razlog da vas je naveo da prevarite partnera, postavlja se pitanje da li biste istom priznali neverstvo? Koliko god da je afera trajala ako ste shvatili da i dalje želite da ostanete u datoj vezi ili braku, šta je najbolje rešenje. Priznati ili ne.

Činjenica je da priznavanje neverasta, donosi olakšanje. Olakšanje nama koji smo varali, u smislu što više nemamo na leđima taj nesnosni teret, koji smo sami sebi postavili. S druge strane osoba kojoj smo priznali šta smo uradili, je trajno povređena i šanse da se veza ili brak vrate na staru su veoma male. Stručnjaci na osnovu iskustava brojnih ispitanika tvrde da neverstvo treba da zadržite za sebe.

Oni dalje impliciraju da ste vi ta jedinka koja je načinila prevaru i da treba da nosite sa sobom svoj osećaj krivice, odnosno da deljenje tajne sa vašim partnerom, ne treba da vas uzdiže u vlastitim očima jer ste skupili hrabrost za to. Verovatno vam zvuči neverovatno jer se u vezi očekuje da budemo iskreni jedno prema drugome, međutim vi ste svojim delovanjem tu liniju već prešli. Psiholozi dalje tvrde da je potrebno da se fokusirate na sebe i da otkrijete razlog svog neverstva.

Očigledno je da se u izvesnom trenutku vaš odnos našao na klimavim nogama. Ukoliko vam je i dalje stalo do osobe sa kojom ste bili pre neverstva, trebali bi da uzmete u obzir njegova osećanja i bol koju možete da mu nanesete. Iako je istina oslobađajuća, jedina osoba koja će u njoj uživati ste vi. Iskrenost jeste znak istinske intimnosti, ali je priznavanje neverstva dokaz da ste vi posumnjali u vašu. Iskrenije bi dakle bilo da ste sa partnerom o tome razgovarali.

Bili spremni da priznate aferu ili ne, treba da razmišljate o posledicama koje vaše priznanje donosi sa sobom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.