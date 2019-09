Da li i vaš muškarac zaspi odmah nakon seksa? Naučnici dokazali zašto

Nebrojano pita su se drugarice žalile jedna drugoj kako smatraju da nisu previše interesantne partneru ili da mi odnos nije bio dobar. Razlog njihovih sumnji se probudio iz činjenice da njihovi muškarci zaspu odmah nakon seksa.

Naučnici su se bavili ovim problemom i dokazali da zapravo nije u pitanju loš seks, da vaš odnos nije dovoljno jak ili da je on “dobio šta je hteo” i sada nema želju da se trudi i priča do duboko u noć sa vama. Naprotiv, to pokazuje da vam se toliko predao i da je i te kako opušten u vezi kada je sebi dozvolio da zaspi. Muškarci zasliju nakon seksa iz nekoliko glavnih razloga, nijedan od kojih se ne odnosi na vaš odnos, ličnost ili učinak u krevetu. (Evo kako možete poboljšati seksualni život za samo jedan dan.)

A kako je moguće da ga san tako brzo savlada? Muškarci zaspu nakon seksa iz nekoliko glavnih razloga, a nijedan od njih se ne odnosi na vaš odnos, ličnost ili učinak u krevetu.

– Hemijska struktura u muškom telu se menja nakon orgazma. Oslobađa se biohemijski prolaktin koji fizički menja njegovo telo i čini ga umornim – objašnjava seksualni terapeut Dejvid Mekenzi.

Dodatno objašnjenje imaju i doktor Mark Lajner i Bili Goldberg koji su čak i napisali knjigu baš na ovu temu

– Smatra se da napor tokom seksa i nakon dostizanja vrhunca iscrpljuje mišiće zbog povećane proizvodnje glikogena, što izaziva pospanost. Budući da muškarci imaju više mišićne mase od žena, umorniji su nakon seksa – navode oni.

Takođe ističu da se nakon orgazma u muškom telu pojačano stvaraju oksitocin, prolaktin, GABA kiselina i endorfin koji su takođe zaduženi za pospanost.

Inače, seksualni terapeuti se slažu da druženje nakon seksa pomaže jačanju intimnosti, privrženosti i blagotvorno deluje na vezu.

Ako vam smeta što partner nakon odnosa ne razgovara sa vama i ne prenosi utiske o tome kako mu je bilo, evo nekoliko načina kako da postignete da poželi i on da se mazi nakon seksa:

Ljubav vodite pre obroka – doručka, ručka ili večere. Manja je šansa da ćete zaspati ako ste gladni.

Budite intimni uveče, pre omiljene emisije.

Izbegavajte seks prekasno noću, jer ćete oboje verovatno odmah zaspati.

Dogovorite se koliko vremena ćete se maziti nakon orgazma. Ako vi želite pola sata, a on 5 minuta – najbolje je da se nađete negde na sredini pa tako odvojite 15 minuta za maženje. Kompromis uvek mora da postoji!