Da li je moguće preterati sa seksom?

Ponekad su žene zabrinute jer uopšte ne žele seks.

Nekada su to htele, ali sada ne osećaju potrebu. Druge žene, možda imaju drugačiji problem i stalno imaju potrebu za intimnim odnosima.

Budimo iskreni. Ako neko – recimo, vaš partner – veruje da želite seks previše često i izgovara to sa osudom, ne brinite, nije do vas. Samo pokušava da prebaci odgovornost na vas zbog različitih temperamenta. Postoji li ograničenje? Ne. Ne postoji zvanična količina seksa koja se oslanja na prosečnu odraslu osobu. Pa, postoje neke statistike prema kojima „prosečni“ odrasli čovek ima seks otprilike jednom nedeljno. Ali istina je da su to bezlične brojke.

Možda imate manje seksa ili više – zavisno od vaše želje ili okolnosti. Dakle, umesto da se zapitate: „Nije li prečesto vođenje ljubavi loše?“, Zapitajte se: „Da li sam zadovoljna količinom seksa koji imam u životu?“

Evo potpuno normalnih razloga zbog kojih zdrava žena možda često želi seks:

imate visok libido

tako demonstrirate ljubav prema partneru i prema sebi

seks vam pomaže da smanjite stres

pokušavate da zatrudnite

samo je zabavno.

Glavni simptom „previše seksa“ je dosada. Nove poze nisu ohrabrujuće, a seks imate kao iz navike. Tada dolazi vreme da se odmorite ili probate nešto drugo. Fiziološki simptomi takođe mogu biti signal da možete malo usporiti: osećaj trnjenja, bol, bol pri mokrenju.