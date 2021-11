Da li je veličina zaista bitna? Žene i muškarci otkrili idealnu dužinu penisa

Za prosečnog muškarca veličina i oblik penisa mogu biti neprijatna tema. Sada je nova studija otkrila do čega je ljudima stvarno stalo, a rezultati bi mogli da vas iznenade. Prema klinici za zdravlje Medzino, više od polovine generacije Z (osobe rođenje od sredine 1990-ih) smatra da je veličina penisa važna, u poređenju s 29 posto milenijalaca (oni rođeni od početka 80-ih do sredine 90-ih), piše Daily Star.

U međuvremenu, čini se da 13 posto generacije X (osobe rođene od ranih do srednjih šezdesetih godina dvadesetog veka do ranih osamdesetih godina dvadesetog veka) i 14 posto pripadnika bejbi bum generacije (osobe koje danas imaju 60+ godina) brine o merenjima tamo dolje. A ukupno, 71 posto ispitanika kaže da je veličina penisa važna za njihov seksualni užitak. Studija je takođe pokazala da će generacija Z (85 posto) najverovatnije reći da je veličina penisa važna za njihov seksualni užitak. Što se tiče milenijalaca, oko 74 posto smatra da je to važno, u poređenju s generacijom X (60 posto) i bejbi bumerima (61 posto).

Idealna veličina je od 15 do 20 centimetara

Što se tiče „idealne“ veličine penisa, oko 41 posto glasalo je za veličinu od 15 do 20 centimetara. Neverovatnih 48 posto ispitanika reklo je da želi veći obim nego dužinu, dok 68 posto preferira obrezan penis. U studiji je samo 31 posto ljudi tvrdilo da im se sviđa zakrivljena muškost nagore.

Generacija Z kaže da bi idealan penis trebalo da bude obrezan, u poređenju sa 70 posto milenijalaca, 60 posto generacija X i bejbi bumera. U istraživanju na oko 1.000 Amerikanaca, 74 posto žena veruje da je veličina penisa važna, dok to isto veruje 68 posto mladića.

U međuvremenu, istraživanje koje je naveo britanski NHS na više od 50.000 muškaraca i žena pokazalo je da bi 45 posto muškaraca želelo veći penis. Ipak, visok procenat žena u izveštaju profesora Kevana Vajlija (85 posto) bilo je zadovoljno veličinom penisa svog partnera. Istraživači nisu pronašli nikakvu vezu između veličine cipela i dužie penisa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.