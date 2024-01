Da li normalno imati seks svaki dan?

Ako osećate jak seksualni nagon i uživate u seksu svakog dana, možda ste se nekada zapitali da je to normalno. Želite da pitate svoje prijatelje, ali malo vam je neprijatno? Dakle, je li OK voditi ljubav svaki dan? Može li to na bilo koji način biti loše za vaše reproduktivno zdravlje? Vaše mentalno zdravlje? PureWow je razgovarao sa stručnjacima kako bi rešili ovu misteriju.

Da li je u redu i da li je zdravo imati seks svaki dan?

Ukratko? Da. Savršeno je u redu imati seks svaki dan. U stvari, trener seksa i odnosa Kim Anami veruje da je seks, u dovoljnim količinama i prave vrste, jedno od najboljih oruđa za lični rast.

Ali šta je „prava vrsta“ seksa? „Ako se osećate prijatno da imate seks svaki dan i to ne izaziva nikakvu fizičku nelagodnost, onda je to sasvim u redu“, kaže dr Laki Sekhon, ginekolog iz Njujorka. Da bi se seks smatrao „zdravim“, on mora biti sporazuman (što znači da su obe strane voljne i sposobne da pristanu) i bezbedan (sve strane su testirane na seksualno prenosive infekcije i/ili koriste zaštitu).

Još jedno ključno pitanje koje treba sebi da postavite, kaže Meri Džejn Minkin, ginekolog sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Jejl i autorka bloga i video serije Madame Ovari, jeste: „Da li sam uznemirena zbog ovoga?“ Prema rečima dr Minkina, ako nema brige, nema ni problema. Ako postoji takav problem, onda verovatno nije zdrav.

Ali da li je normalno imati seks svaki dan?

„Normalno je sve što funkcioniše u vezi. Ako oba partnera žele da imaju seks svaki dan, to je sjajno. Ali ako oba partnera žele da imaju seks jednom mesečno – i to je u redu, sve dok oba partnera to žele“, kaže dr. Minkin.

Drugim rečima, nema normalnog. dr. Sehkon dalje artikuliše ideju: „Ne postoji određena učestalost ili količina seksa koja se smatra ‘normalnom’. Međutim, kada je neko zaokupljen mislima o seksu do te mere da to narušava druge aspekte njihovog života, to bi se smatralo patološkim ili nenormalno.“ Ako imate opsesivne misli o seksu, dobra je ideja da o tome razgovarate sa svojim lekarom.

Kada je pogrešno imati seks svaki dan?

Seks svaki dan nije u redu kada vaše telo ili um nisu spremni za to.

Kako znate da nemate dovoljno seksa sa svojim partnerom?

„To je prilično lako“, kaže Amani. „Ako ste više zainteresovani za najnoviju Netfliks emisiju ili spavanje nego da strgate odeću svog partnera u trenutku kada uđu na vrata, nemate dovoljno seksa. OK, sada znamo.

