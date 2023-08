Da li ste probali neku od ovih 13 „loših“ vrsta seksa? Sigurno vam je poznat bar jedan

Jedno mora biti kristalno jasno – kad je seks u pitanju najgore su rutina, jednoličnost, neinovativnost.

Ukoliko želite kvalitetan intimni život, morate da poradite na raznolikosti i da se prepustite mašti. Ali, sve kreće od motiva za polni čin.

Po mnogima idealna i jedina svrha seksa bila bi razmnožavanje i pokazivanje ljubavi. Ipak, u stvarnom svetu na put prema orgazmu krećemo i iz brojnih drugih razloga – da li su ispravni ili ne, vrlo je relativno.

1. Divji seks: Grebete, pljuskate, vrištite i uzdišete… uglavnom se nešto razbije. Svejedno vam je jeste li životinja, divlja, neustrašiva životinja..

2. Seks iz mržnje: Možda imate polno prenosivu bolest, koju bi rado podelili s njim/njom, ili želite da se zaljubi u vas pa da mu/joj posle toga slomite srce.

3. Pijani seks: Postoji mogućnost da se sledećeg jutra probudite kraj sestričine a ne sećate se ničega. Seks u pijanstvu može da rezultira raznim neugodnim situacijama.

4. Seks na jednu noć: Pažljivo se oblačite, lagano na prstima krećete se prema vratima, tik pre nego ih zatvorite on/ona dolazi za vama i traži broj ili ime.

5. Umorni seks: Osećate da u krevetu ležite kao komad drveta, umorni ste i pospani te niste poskočni i kreativni. Za razliku od vašeg partnera…

6. Seks iz zahvalnosti: Danas kada se sve vrti oko novca i seks je na neki način valuta. Svi muškarci je rado primaju, zato se nemojte previše pitati kako da mu zahvalite za te divne dijamantske minđuše koje vam je kupio za rođendan.

7. Seks iz milosrđa: Ukoliko ste zaboravili donirati za decu u Africi i žrtvama poplava, svoj dug čovečanstvu možete otplatiti na način da usrećite sretnika koji vas već neko vreme obasipa sms porukama i sigurno želi nešto više.

8. Jutarnji seks: Nema ništa lepše nego uzbuđenje pod čaršafima ujutro.. ako zanemarimo glavobolju, podočnjake i neugodan zadah.

9. Seks u noći venčanja: Neki posle celodnevne ceremonije i lude žurke zaspe u venčanici i odelu, a oni koji su čekali do venčanja te noći napokon otvore svoj poklon.

10. Seks na brzaka: Teško je zamisliti bolje iskorišćenih pet minuta od popularnog ‘kvikija’. To najbolje opisuje stara američka rečenica: Whaam, baam, thank you, maam!

11. Telefonski seks: Uzdisanje i opisivanje u telefonsku slušalicu zamenile su web kamere. Šta nam još donosi budućnost…

12. Prvi seks: U maminoj spavaćoj sobi, bodljikavom grmlju ili u zadnjem redu bioskopa – prvi nećete zaboraviti nikada..

13. Loš seks: Postoji 1001 način kako seks pretvoriti u mučnu vežbu. Sigurno vam je poznat bar jedan.

