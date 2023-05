„Dame, ako radite ovih 5 stvari u seksu, pravite velike greške“: Ekspertkinja otkriva šta muškarce odbija u krevetu

Amanda Gof, koja je bila poznata kao eskort Samantha X, podelila je ‘pet stvari koje odbijaju muškarce’. Novinarka i spisateljica odlučila je da postane eskort devojka u svojim tridesetima, pod imenom Samantha X. Postala je najistaknutija australijska eskort dama nakon što se razotkrila kao seksualna radnica. Danas ova 48-godišnja novinarka piše kolumne u kojima savetuje i muškarce i žene kako da poboljšaju seksualni život.

U poslednjoj kolumni za Femail podelila je pet svari koje mogu ohladiti muškarce, uprkos tome što „muškarca ne možete tako lako odbiti kada je u pitanju seks“.

1. Previše šminke i veštačkog tena

„Žene se mogu oblačiti kako žele, mogu nositi koliko god losiona za sunčanje i šminke žele. Mi to radimo za sebe. Ali ako to radite da biste impresionirali muškarca, svoje skupe proizvode sačuvajte za drugu priliku – oni to mrze. Zaudara, prlja posteljinu, a jedan se muškarac čak požalio da ima mrlje na nosu nakon što je poljubio svoju ljubavnicu.“

2. Previše priče tokom seksa“

Malo prljavih reči je u redu, ali vikanje eksplicitnih zahteva tokom celog odnosa je previše“, objasnila je.

3. Potpuna depilacija ‘tamo dole’

Biti previše obrijana po njoj je takođe nepoželjno– muškarci smatraju da je malo dlačica ‘ženstvenije“.

4. Glumljene orgazma

Amanda je takođe preporučila ženama da ne glume orgazme jer „dugujete sebi i svom partneru da budete autentični i iskreni“, prenosi Net.hr.

5. Konstantno ispitivanje: ‘Voliš li me?’

Napisala je: „Posesivnost i nesigurnost je ogromna prepreka za oba pola. Nema ničeg seksi u stalnoj potrebi za uveravanjem. „Ako se osećate nesigurno, dogovorite se o tome s prijateljicama ili terapeutom. Nemojte to svaliti na njega očekujući da će vas uveravati svakih pet minuta. Nikad neće biti dovoljno i nezdravo je za bilo koju vezu, a uz to je daleko od toga da je seksi.“

