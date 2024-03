Dame, ako vam partner ovo uradi tokom seksa doživećete vrhunac kakav niste nikad imali

Prema objavi na nalogu @love.ria.nurse na Tik Toku, žena može da doživi apsolutni orgazam kada joj partner tokom seksa pritisne donji deo stomaka.

„Na ovaj način se G-tačka aktivira i spolja, pa su rezultati bolji“.

Video je postao viralan sa više od milion lajkova i komentara.

Ovo nije jedini Tik Tok nalog koji tvrdi da ovaj trik funkcioniše. Postoje stotine video snimaka na pomenutoj platformi u kojima se tvrdi da ova tehnika funkcioniše veoma dobro.

Naravno, nijedan video ne pokazuje kako se ova tehnika primenjuje u praksi, ali medicinska sestra @ love.ria.nurse, koja je prva objavila relevantan post, pojašnjava kako tehnika funkcioniše. Kao što je gore pomenuto, prema postu, pritisak u donjem delu stomaka može spolja da aktivira G-tačku žene i ona može doživeti intenzivniji orgazam.

Šta kažu stručnjaci?

Seksolog Nes Kuper se slaže sa medicinskom sestrom.

„Spoljni pritisak može delovati veoma pozitivno i dovesti do orgazama koji izaziva drhtanje u nogama i sve žene žele da to osete. Istina je da se često fokusiramo na penetraciju i zaboravljamo na mogućnosti zadovoljstva koje pruža stimulacija drugih delova tela“, kaže on i nastavlja:

„Pritisak na donji deo stomaka može dovesti do stimulacije G tačke, jer su organi veoma blizu jedan drugom, a tkiva u tom području su čvrsto povezana, uključujući klitoris i vaginu. Naravno, moramo zapamtiti da naš um takođe igra veliku ulogu u našem zadovoljstvu tokom seksa. „Neke ljude, na primer, može uzbuditi i sama pomisao da će drugi deo njihovog tela biti uključen u seksualni odnos“, prenosi zenskimagazin.rs.

Ima i onih koji se protive svemu navedenom i više vole da ne isprobavaju tehniku.

Autorka Gabrijela Ferlita, pošto je dosta čitala o ovom posebnom trendu u seksu 2022. godine, poželela je da to isproba sa svojim partnerom. Ona je to iskustvo opisala kao „najjači orgazam koji je ikada imala“. Konkretno, napisala je:

„Probali smo tehniku jednog jutra. Probudila sam se od poljubaca mog partnera. Preferirali smo dogi stil jer je to položaj koji nudi bolju penetraciju. Dok me je ljubio stavio je ruke na moj donji deo stomaka i započeo nežnu masažu. Osetila sam kako mi mišići nogu pulsiraju i moj orgazam je došao niotkuda. Bio je to najjači orgazam koji sam ikada imala. Nikada u životu to nisam doživela ovako. Ne samo da je pritisak u ovom trenutku doveo do apsolutnog vrhunca, već i do intimnog odnosa sa dužim trajanjem i zadovoljstvom za oboje.“

