Deluju romantično, ali su prilično opasni: 8 znakova zavisnosti u ljubavi

Posesivnost i ljubomora ponekad se jave u svim vezama, a Martin Preston otkriva kada to prerasta u zavisnost u ljubavi.

„Slično kao i zavisnici od seksa, i zavisnici od ljubavi traže nešto van samih sebe , drugu osobu, vezu ili iskustvo, kako im to pružilo osećaj emotivne i životne stabilnosti.“, rekao je za Sun i naveo osam ključnih znakova.

1. Fantaziranje

Martin kaže da ljubavna zavisnost uvek uključuje drugu osobu, ali to ne znači da i ta druga osoba zna da je uključena. Objasnio je: „Ovo može biti oblik fantazije u kojoj će neko s ljubavnom zavisnošću izgraditi izmišljenu vezu u svojoj glavi. Oni s ljubavnom zavisnošću mogu da postanu opsednuti ostavljanjem utiska na osobu u koju su zaljubljeni – menjajući svoju ličnost, izgled, odeću, pa čak i dnevne rasporede kako bi naleteli na tu osobu kako bi ‘osigurali’ osobu o kojoj maštaju.“

2. Zavisnik od ‘zaljubljenosti’

Ljudi koji pate od zavisnosti od ljubavi obično će skakati iz jedne veze u drugu jer su zavisni od osećanja zaljubljenosti. Martin je rekao da će ovakvi ljudi često osećati da moraju da pronađu nekog drugog čim njihova veza završi zbog straha da će biti sami. „To može dovesti do maštanja o ljudima koji su nedostupni – ili će alternativno uskočiti u nezdravu vezu gde mogu da postanu opsjednuti tom osobom“, dodao je.

3. Impulsivne i opasne odluke

Neko ko je zavistan od ljubavi često može da donese opasne odluke, a da uopšte ne razmisli o posledicama. Svi se njihovi postupci vrte oko osobe u koju su zaljubljeni/s kojom žele da budu. „Oni s decom mogu da ih izlože riziku pozivajući strance u svoje domove. Deca se takođe mogu osećati zanemareno ako se čini da njihov roditelj daje prednost njihovim odnosima nad dobrobiti njihovog deteta. „Mnogi ostaju u toksičnim, pa čak i uvredljivim vezama iz straha da će biti sami“, rekao je Martin.

4. Opsesivnost i potreba

Martin je rekao da će ključna osobina ljubavnog zavisnika biti opsesivno i potrebito ponašanje kada su u vezi. „Može se desiti da bombarduju svog ljubavnika poklonima i znakovima naklonosti ili ekstravagantnim darovima koje ni ne mogu da priušte“, dodao je.

5. Poteškoće s pravom intimnošću

Onima kojima je ljubav zavisnost veza često dosadi nakon što prođe fazu zaljubljenosti i to ih može sprečiti u stvaranju zdrave veze. Ljudi koji su zavisni od ljubavi često traže ono što misle da je ‘savršena veza’, jer smatraju da će to sve rešiti. Martin je rekao da to takođe može značiti da završe u nezdravim odnosima s drugim ljudima koji mogu biti intenzivni od samog početka, često koristeći seks kao način da zadrže svog partnera ‘zakačenim’

6. Zavisnost/zaljubljenost

Još jedan znak ljubavne zavisnosti je ukoliko neko postane izuzetno zavistan od partnera. Martin je objasnio da to može značiti da postaju vrlo posesivni i ljubomorni na tu osobu ako razgovara ili provodi vreme s drugima – što može dovesti do opasnog ili nerazumnog ponašanja. “S druge strane, neko ko je zavistan od ljubavi često će se usredsrediti na nedostatke svojih partnera – uvek želeći više od svoje veze”, rekao je.

7. Ogorčenost na prijatelje i porodicu

Mnogi ljudi često koriste izraz ‘ciljevi u vezi’ jer zavide na onome što drugi ljudi imaju. Ali ljudi s ljubavnom zavisnošću mogu da postanu ogorčeni na prijatelje i članove porodice koji su u skladnoj vezi. Često će se povući iz određenih krugova ili prestati da idu na događanja, rekao je Martin.

8. Manipulacija

Zavisnici od ljubavi često izazivaju drame i pokušavaju da manipulišu s partnerima. Martin je objasnio: „To može uzrokovati probleme s njihovim partnerom, prijateljima i porodici jer se ljudi bore da izađu na kraj s neprestanom dramom koja okružuje ovu osobu. „Neki zavisnici od ljubavi mogu čak da postanu agresivni u svojoj manipulaciji, nanoseći i psihičku i fizičku bol voljenim osobama kada njihova očekivanja nisu ispunjena.“

Ako mislite da možda patite od bilo koje vrste zavisnosti, trebalo bi da potražite pomoć od kvalifikovanog medicinskog stručnjaka.

